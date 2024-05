A- A+

FUTEBOL Conheça o San Antonio Bulo-Bulo, primeiro classificado para a Libertadores de 2025 Campeão do Campeonato Boliviano, a equipe boliviana é comandada por um brasileiro e vai estrear na maior competição do continente

Ainda na fase de grupos da atual edição, a Libertadores da América já tem o primeiro classificado para 2025. Após derrotar o Universitário-BOL no resultado agregado por 3×2, no último domingo, o San Antonio Bulo-Bulo se sagrou campeão do torneio Apertura, campeonato nacional do país, e garantiu uma vaga na maior competição do continente. Assim como na mais recente conquista, o clube também é estreante no torneio.

Fundada em 1962, na cidade de Cochabamba, o Bulo-Bulo manda seus jogos no estádio Dr. Carlos Villegas, com capacidade para 17 mil pessoas e sem altos níveis de altitude. O escudo da equipe chama atenção, por lembrar bastante ao da seleção brasileira.

O Bulo-Bulo conseguiu o feito de conquistar o campeonato mais importante do país logo na primeira participação de sua história. No caminho, a equipe eliminou o Bolívar — que derrotou o Flamengo na Libertadores há cerca de duas semanas atrás. O título histórico do clube boliviano passa diretamente por dois brasileiros: o treinador Thiago Leitão, e o atacante Daniel Passira.

Thiago é treinador do Bulo-Bulo desde julho de 2023. Nascido em São Paulo, o técnico de apenas 45 anos fez sua carreira como jogador na Bolívia, atuando como meia. A partir de 2019, passou a comandar clubes locais e trabalhou em quatro deles antes de chegar ao atual campeão boliviano: Aurora, San José, Palmaflor e Blooming.

Passira, de 27 anos, é atacante e terminou a campanha do título não só como um dos grandes destaque da equipe, mas de todo o campeonato. Com 10 gols marcados em 12 partidas, o brasileiro foi o vice-artilheiro do time e da competição. Antes de chegar a Bolívia, o jogador passou por clubes de menor expressão de seu país natal, como Mixto-MT, Salgueiro-PE, URT-MG e Maranhão-MA.

O atacante brasileiro só teve seu brilho na competição ofuscado por um companheiro de equipe: Felipe Pasadore, de 23 anos, marcou dois a mais durante a campanha e foi o grande nome do Campeonato Boliviano, além de artilheiro da competição. A dupla de frente foi responsável direto por mais de 80% dos gols da equipe no torneio.

Durante a campanha do título, o Bulo-Bulo venceu sete e saiu derrotado em três, das 14 partidas disputadas. Com 27 gols marcados, o campeão teve o melhor ataque do torneio. Apesar de ter terminado a primeira fase na segunda posição de seu grupo — dois pontos atrás do The Strongest — a equipe estreante na competição foi fatal no mata-mata, tendo perdido apenas um dos seis jogos decisivos.

No mesmo dia em que o Bulo-Bulo garantiu uma vaga na Libertadores, só que um pouco mais tarde, o Estudiantes também se classificou para a próxima edição a maior competição de times do continente sul-americano. O clube de La Plata — na Argentina —bateu o Veléz nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal, se sagrou campeão da primeira fase do campeonato nacional e ficou com a primeira vaga do país para o torneio, em 2025.

