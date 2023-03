A- A+

Futebol Conheça o São Bernardo/SP, adversário do Náutico na primeira fase da Copa do Brasil Equipe tem apenas uma derrota no ano e já conseguiu triunfos importantes contra Corinthians e São Paulo no Paulistão

Há certo consenso entre os torcedores do Náutico de que, de todos os adversários possíveis que o clube poderia enfrentar na primeira fase da Copa do Brasil, o São Bernardo/SP era o mais complicado. O sorteio, então, fez com que justamente a equipe do interior de São Paulo fosse o desafiante dos alvirrubros, em confronto que ocorre nesta quarta (1º), às 20h, no Estádio Primeiro de Maio. Os pernambucanos jogam pelo empate. A julgar pelo desempenho do time no Campeonato Paulista, a preocupação tem fundamento.



O São Bernardo é o líder do Grupo D do Campeonato Paulista, com oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Dos triunfos, destaque para os 2x0 perante o Corinthians e o 1x0 diante do São Paulo. O meia Vitinho Mesquita e o atacante Chrystian têm quatro gols cada na competição.



O clube paulista tem velhos conhecidos da torcida pernambucana, como o goleiro Alex Alves, campeão alvirrubro com o Náutico, em 2021, e o volante Rodrigo Souza, com passagens entre os anos de 2016 e 2017. A equipe é comandada pelo técnico Márcio Zanardi.

O time do ABC Paulista vai jogar pela terceira vez a Copa do Brasil. As demais participações foram em 2013, caindo na segunda fase para o Criciúma, e 2014, sendo eliminado na etapa inicial para o Paraná. Neste ano, o São Bernardo disputará pela primeira vez a Série C do Campeonato Brasileiro.





A equipe base do São Bernardo tem Alex Alves; Alex Reinaldo, Hélder, Matheus Salustiano, Rafael Vaz e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Vitinho Mesquita e Chrystian Barletta; Matheus Régis e João Carlos. Técnico: Márcio Zanardi



O Náutico precisa apenas de um empate para eliminar o São Bernardo e embolsar R$ 900 mil em premiação.

