Conheça o time da sexta divisão que enfrentará Neymar e Mbappé pela Copa da França

A- A+

O Paris Saint-Germain terá um adversário um pouco modesto pelas oitavas de final da Copa da França, às 16h45 (de Brasília), nesta segunda-feira (23). Com o trio ofensivo desfalcado (o argentino Lionel Messi não está relacionado), o clube francês vai enfrentar o Pays de Cassel, um time da sexta divisão do campeonato nacional considerado amador pela imprensa local.

O time disputa a liga Hauts de France Régional 1A e atualmente ocupa a sexta colocação, com 28 pontos, 15 a menos que o Longueau, líder da competição. Na Copa da França, a equipe comandada pelo técnico francês Samuel Goethals passou por Chaumontois, JA Drancy e Wasquehal (os dois últimos nas penalidades), até enfrentar o PSG.

A comoção pelo confronto é tanta que o time espera 38 mil torcedores presentes no estádio Bollaert, em Lens, palco do espetáculo. Inclusive, um trem foi fretado para levar a torcida do Pays de Cassel para casa pós jogo. O presidente do clube da sexta divisão também destacou a emoção da partida, principalmente em enfrentar os melhores jogadores do mundo, mas se declarou receoso pelo placar final.

"É um verdadeiro prazer jogar contra eles. Mas faremos o que for preciso para não perder por 8 a 0 ou 10 a 0. Seria bom se houvesse pelo menos uma das três estrelas. E gostaríamos que Mbappé estivesse presente. Eles são os três grandes jogadores. Para nós, eles são heróis. Especialmente Mbappé porque é francês", disse Jean-Jacques Vaesken, presidente do Pays de Cassel ao Quotidien du Sport.

Dentro de campo, os jogadores também estão ansiosos para jogar contra os melhores jogadores do mundo. Para um, especificamente, o jogo terá fortes emoções. O zagueiro Alexis Zmijak, capitão do Pays de Cassel, é membro da torcida organizada do PSG e ao ser questionado sobre a responsabilidade de marcar o Mbappé, ele lembrou que o líder da Ligue 1 tem um confronto importante pela Champions League chegando.

"Para mim, é genial estar nessa situação. Mas se o Mbappé for em direação ao gol, derrubo-o ou não? Eu penso: 'Espere, ele precisa jogar contra o Bayern em breve", disse Alexis Zmijak ao Le Parisien.

A disparidade entre as equipes é enorme e nos números fica mais evidente ainda. De acordo com o Transfermaket, o Pays de Cassel está avaliado em 400 mil euros (cerca de R$ 2,3 milhões, na cotação atual), contra 894,55 mi de euros (aproximadamente R$ 5 bilhões) do PSG.

Veja também

Que Golaço Quer saber quando essa bagunça das organizadas vai acabar?!