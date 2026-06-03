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Copa do Mundo Conheça os brasileiros que vão disputar a Copa do Mundo 2026 por outros países Neste Mundial, três atletas nascidos no País vão ajudar outras seleções

Das 48 seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2026, 40 contam em seus elencos com jogadores nascidos em outros territórios. O Brasil é uma das poucas equipes que não possuem atletas oriundos de nações diferentes.

Três dos times participantes do Mundial apresentam jogadores que nasceram no Brasil: Catar, Paraguai e Portugal. Os atletas em questão são: Matheus Nunes, Maurício e Lucas Mendes. Já Edmilson Junior nasceu na Bélgica e possui nacionalidade brasileira.

A Fifa aceita que um atleta troque de seleção desde que obedeça critérios determinados. O jogador precisa ter laços estreitos com a outra nação ou tempo específico de residência no país. Além disso, não pode ter jogado nenhuma partida oficial pela seleção principal do país de origem.

Matheus Nunes

O meio-campista de 27 anos nasceu no Rio de Janeiro. No entanto, se mudou ainda quando criança para Portugal.

O atleta iniciou a tajetória no futebol no Ericeirense. Profissionalmente em solo português, também atuou por Estoril e Sporting. No ano de 2022, chegou ao Wolverhampton, da Inglaterra Em 2023, foi contratado pelo Manchester City.

Matheus Nunes disputará a segunda Copa do Mundo da carreira, uma vez que já esteve com Portugal no Mundial de 2022, realizado no Catar.

Maurício

O meia do Palmeiras tem 24 anos e nasceu em São Paulo. Maurício chegou a jogar pelas categorias de base do Brasil. O atleta, porém, obteve a nacionalidade paraguaia. Ele iniciou o processo de cidadania em 2025.

Revelado pelo Desportivo Brasil, Maurício despontou para o futebol profissional vestindo a camisa do Cruzeiro, em 2019. A partir de 2020, atuou pelo Internacional, tendo destaque pelo clube gaúcho. Maurício foi contratado pelo Palmeiras em 2024.

O meia integra a lista de 26 nomes do técnico Gustavo Alfaro para defender o Paraguai na Copa do Mundo desse ano.

Lucas Mendes

O lateral Lucas Mendes, de 35 anos, nasceu em Curitiba, no Paraná. O jogador, com passagens por Coritiba e Olympique de Marselha, atua no Catar desde o ano de 2014. O atleta se naturalizou catari e irá defender o time do Oriente Médio na Copa do Mundo.

Lucas Mendes esteve na lista de 35 pré-convocados do técnico Mano Menezes para atuar pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de 2012

Além de Lucas Mendes, o Catar conta no elenco para a Copa com Edmilson Júnior. Ele é nascido na Bélgica e tem nacionalidade brasileira, mas nunca atuou no futebol do País.

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