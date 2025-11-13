A- A+

Skate Conheça os destaques da maior competição de skate do Brasil, que chega ao Rio nesta quinta-feira Medalhistas olímpicos, Rayssa Leal, Pedro Barros e Augusto Akio são presenças confirmadas no STU, etapa carioca do Skate Total Urbe

Começa nesta quinta-feira o Pro Tour STU Rio de Janeiro, etapa carioca do maior campeonato de skate do país, o Skate Total Urbe. O evento acontece na Praça do Ó, na Barra, Zona Oeste da cidade, e vai até domingo.

As competições das modalidades street e park, com categorias femininas e masculinas, estarão recheadas de estrelas do esporte: Augusto Akio, Rayssa Leal e Pedro Barros, medalhistas olímpicos do Brasil, estão entre as principais, ao lado da americana Sky Brown e do canadense Cordano Russel.

Além das performances dos skatistas, o público poderá acompanhar o Mini Ramp Pro Attack, circuito profissional de mini rampa, e se divertir com ativações e shows musicais.

— Estou muito feliz de estar novamente no Rio — declarou Rayssa em entrevista coletiva, nesta quarta-feira: — Meu primeiro STU foi aqui, lá em 2017, também uma etapa Open, com uma galera vindo lá de fora. Sempre bom estar reunido com os amigos e toda a família. Minhas expectativas são sempre as melhores possíveis. O STU sempre traz o melhor, e o Rio é o meu local favorito nesses eventos, de uma energia contagiante. Espero acertar minhas manobras e trazer algo diferente.

Com a abertura do campeonato a atletas estrangeiros, Sky Brown está em solo carioca para mostrar o porquê de ser referência entre as adolescentes da categoria park. Campeã mundial aos 14 anos, a adolescentes hoje com 16 também acumula dois bronzes olímpicos e títulos do X-Games.

— O Rio, como Rayssa falou, também é meu local favorito em eventos de skate. Não é só competição. É energia do público, é lugar bonito para conhecer, são os amigos que a gente sempre vê — disse a americana, que é amiga da atleta brasileira.

Outro destaque internacional do campeonato é o canadense Cordano Russel, que ganhou a simpatia dos brasileiros durante a Olimpíada de Paris-2024. Embora não tenha subido ao pódio, ele conquistou o carinho do público com suas brincadeiras e seu carisma.

— Amo esse circuito e seu formato de competição — elogiou ele, que estreou no STU este ano, na etapa de Porto Alegre, e está no Rio pela primeira vez.

Entenda as diferenças entre street e park

É em um espaço de chão liso cercado por pequenas rampas, com a presença de escadas, corrimãos e obstáculos que a modalidade street acontece. O seu intuito é relembrar as ruas usadas pelos skatistas como pista.

Nela, o atleta deve caprichar nas manobras, utilizando os recursos do ambiente de forma criativa, e mantendo o equilíbrio.

Nesta categoria, serão 24 competidores masculinos, que contarão com duas fases preliminares, semifinal e final. Já do lado feminino, 16 skatistas começam na disputa, que terá uma fase inicial a menos e uma menor quantidade de baterias.

O outro carro-chefe do esporte já é ambientado em um lugar bem diferente do street. As disputas da modalidade park acontecem em bowls, que lembram uma piscina vazia e têm o intuito de simular um parque de skate.

Na categoria, os atletas fazem manobras ousadas nas bordas e rampas do local, "voando" sobre a pista. O park também terá 16 mulheres e 24 homens, mantendo o formato de chaveamento da outra modalidade.

Rayssa Leal, a 'atleta a ser batida'

Foi fazendo sucesso no street que a Rayssa Leal se tornou o rosto jovem do skate brasileiro. Aos 17 anos, a Fadinha tem dois títulos mundiais, três de Super Crown e duas medalhas olímpicas: uma prata e um bronze. No STU deste ano, levou a melhor na etapa de Porto Alegre. Favorita no Rio, ela estreia na disputa nesta sexta-feira.

— Todo mundo entra na pista com um objetivo só, o de ganhar. Obviamente, a gente entra e quer se divertir, mostrar o que sabemos. Mas todas estão ali estão pensando em chegar à final, em fazer pódio e terminar em primeiro lugar. Eu não sou diferente. Faço o possível e dou sempre o meu melhor para isso. Mas não me encaro como "a atleta a ser a batida", que as meninas vão entrar lá e querer me matar dentro da pista (risos). Traço sempre as estratégias com meu técnico, como todas também fazem, para termos os melhores resultados — analisou Rayssa.

Sucesso brasileiro no Park atravessa gerações

No park, os destaques brasileiros são Augusto Akio, de 24 anos, e Pedro Barros, de 30, que começam a competir nesta quinta-feira. Akio iniciou a carreira profissional em 2019 e começou a ganhar projeção quando conquistou uma medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023. No ano seguinte, foi bronze em Paris-2024.

Uma trajetória de sucesso que só foi possível porque o caminho já havia sido pavimentado por veteranos como Barros, em atividade desde a década de 2000. O catarinense ganhou seu primeiro título, do X-Games, aos 14 anos e se tornou um fenômeno. Foi oito vezes campeão mundial e faturou a prata em Paris-2024.

— Aqui no STU é uma pista de park um pouco mais democrática do que numa Olimpíada, porque não foi construída somente para o altíssimo nível de skate do mundo — comparou Akio: — Na verdade, é uma pista pública, onde muitas crianças, jovens e adultos, e até mesmo pessoas mais velhas e também portadoras de deficiência vêm aqui praticar. Muitos nem treinam para uma competição, não se preparam para conquistar títulos, mas vêm aqui usar o espaço e praticar o esporte por amor, por lazer, por hobby.

O evento carioca também contará com uma competição de mini rampa, o Mini Ramp Pro Attack, em formato menor que os demais. Nesta quinta-feira, acontecem as semifinais e finais da categoria masculina e a última fase da feminina.

Após as baterias, as disputas dão lugar ao Urb Music Tour: Papatinho, Braza e Stefanie são algumas das atrações confirmadas.

O Pro Tour disponibiliza ingressos gratuitos para os shows, que devem ser retirados em site divulgado nas redes sociais do STU.

Já as competições têm entrada gratuita apenas nas fases iniciais, que acontecem entre quinta e sexta-feira — é preciso chegar até 15h para garantir gratuidade na sexta, que terá bilhetes a partir de R$ 20 para quem chegar depois.

Para as semifinais e finais, o STU abriu venda de ingressos com preços que variam de R$ 80 a R$ 396.

Confira a programação completa do Pro Tour STU Rio de Janeiro:

ELIMINATÓRIAS STREET E PARK E FINAIS MINI RAMP PRO ATTACK | QUINTA-FEIRA | 13 DE NOVEMBRO

11h - Abertura para o público

Fase 1 street masculino

Fase 1 park masculino

Semifinais Mini Ramp Pro Attack masculina

Final Mini Ramp Pro Attack feminina

Final Mini Ramp Pro Attack masculina

Show | Urb

ELIMINATÓRIAS | SEXTA-FEIRA | 14 DE NOVEMBRO

12h30 - Abertura para o público

Fase 1 park feminino

Fase 1 street feminino

Fase 2 street masculino

Fase 2 park masculino

Show | Urb

SEMIFINAIS | SÁBADO | 15 DE NOVEMBRO

10h - Abertura para o público

Semifinal park feminino

Semifinal street masculino

Semifinal street feminino

Semifinal park masculino

Best trick Heineken 0.0 (street)

Shows | Urb

DJ Tamenpi

Stefanie convidada MV Bill & Nega Gizza

Braza

FINAIS | DOMINGO | 16 DE NOVEMBRO

10h - Abertura para o público

Final street feminino

Premiação

Final Park feminino

Premiação

Final street masculino

Premiação

Final park masculino

Premiação

Shows | Urb

DJ Tamenpi

2ZDinizz part. Camila Zasoul

Papatinho & convidados

