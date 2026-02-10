A- A+

TÊNIS Conheça os possíveis adversários de João Fonseca na estreia do ATP 250 de Buenos Aires Brasileiro aguarda o vencedor do confronto entre o chileno Alejandro Tabilo e o argentino Facundo Diaz Acosta

João Fonseca defenderá um título profissional pela primeira vez no ATP 250 de Buenos Aires — a chave principal começou nesta segunda-feira e vai até o próximo domingo (15). Número 33 do mundo e terceiro cabeça de chave do torneio, o brasileiro folgou na primeira rodada e aguarda o vencedor do confronto desta terça-feira entre o chileno Alejandro Tabilo (71º) e o argentino Facundo Diaz Acosta (285º).

Apesar do favoritismo em ambas oportunidades, João não tem boas lembranças de Tabilo. Em 2024, o brasileiro perdeu de virada (4/6 7/6(5) 6/4) para o chileno nas quartas de final do ATP 250 de Bucareste, na Romênia. Na capital argentina, eles podem se reencontrar no saibro.



Enquanto existe a chance de uma revanche diante de Tabilo, João pode fazer um duelo inédito com Acosta, que se tornou campeão de Buenos Aires em 2024. O argentino já foi top 50 em 2022, mas caiu consideravelmente de ranking. Com a desistência do francês Gael Monfils, ele recebeu um convite para disputar a chave principal de Buenos Aires.

No ano passado, João conquistou o título derrotando quatro "hermanos": Tomás Martín Etcheverry, Federico Coria, Mariano Navone e Francisco Cerendulo.

