A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Conheça Riad, capital da Arábia Saudita e sede do Al-Hilal, novo time de Neymar Cidade de 7 milhões de habitantes é marcada pelo patrimônio histórico em contraste com hotéis e shoppings de luxo; álcool e demonstrações públicas de afeto são proibidos pelas leis islâmicas

Com a transferência para o clube saudita Al-Hilal, em breve o craque Neymar deve fazer as malas para morar em Riad, a maior cidade da Arábia Saudita e sede do time.

A capital de mais de 7 milhões de habitantes situada no meio do deserto é um importante centro econômico do país, repleta de hotéis, shoppings e prédios de luxo. Assim como no resto da Arábia Saudita, Riad é regida pelas leis islâmicas, e álcool, roupas impróprias e demonstrações públicas de afeto são proibidos.

Em Riad, o futebol é o esporte mais popular. A capital também é sede do time de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr.

Turismo

Historicamente um país fechado para visitantes estrangeiros, a Arábia Saudita tem expandido a concessão de vistos para diferentes nacionalidades e investido no turismo nos últimos anos, uma forma de diversificar a economia dependente de petróleo.

Até 1950, Riad tinha pouco mais de 100 mil habitantes, quando o rei Saud assumiu o trono e investiu na modernização da capital. Atualmente a cidade conta com 7,6 milhões de habitantes, sendo a terceira mais populosa do Oriente Médio.

Quem visita Riad pode encontrar mesquitas e templos históricos, incluindo as ruínas de Daria, antigo lar da dinastia saudita reconhecido como patrimônio cultural pela Unesco, e ao mesmo tempo hotéis e shoppings luxuosos no centro da cidade.



Riad é um importante centro econômico do país, concentrando as sedes dos maiores bancos e empresas sauditas. O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman tem a ambição de abrir o país aos mercados internacionais e impulsionar a urbanização da capital.

Clima

Situada no deserto, Riad conta com um clima árido. As temperaturas podem chegar a 50ºC no verão e 0ºC no inverno.

Futebol

O futebol é o esporte mais popular da Arábia Saudita. Em Riad, os principais times são o Al-Hilal, o clube com mais títulos oficiais da Arábia Saudita, com 18 títulos, além de Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, Al-Ittihad e Al-Ahli.

Na capital, a principal arena é o Estádio Internacional Rei Fahd, que tem capacidade para 67 mil pessoas e sediou o Mundial Sub-20 e três vezes a Copa das Confederações da Fifa. Outro estádio popular é o Príncipe Faisal bin Fahd, com capacidade para 22 mil pessoas.

O Parque dos Príncips, estádio do Paris Saint-Germain, tem capacidade para 48 mil pessoas e o Maracanã, 78 mil.

Leis de decência em público

A legislação da Arábia Saudita é baseada nas leis islâmicas, que proíbem o consumo de álcool, a homossexualidade e criticar a monarquia, dentre outras normas consideradas polêmicas.

Em 2019, acompanhando a abertura para visitantes estrangeiros, o governo saudita anunciou a implementação de um código de decência pública sob pena de multa, que pode variar de R$ 62 a R$ 7680. Cuspir, furar fila, ouvir música alta, tirar fotos e gravar vídeos de outras pessoas sem permissão e usar roupas consideradas impróprias é proibido.

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL Chegada de Neymar pode colocar ídolo e capitão do Al-Hilal no banco de reservas