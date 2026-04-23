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Futebol Conheça Ronaldo Tavares, artilheiro da Série B 2026 Atacante do Athletic tem cinco gols nas primeiras cinco rodadas da competição e gera alerta no Náutico para duelo da segunda (27), na Arena Sicredi

Autor de cinco gols nas primeiras cinco rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro 2026, o atacante Ronaldo Tavares, do Athletic, é o artilheiro da competição e peça que deve gerar cuidado redobrado no Náutico, próximo adversário do clube mineiro, em confronto que será disputado na segunda-feira (27), na Arena Sicredi.





Quem é?

Ronaldo Tavares, de 28 anos, é português e foi formado nas categorias de base do Sporting, de Portugal. Ficou no clube até 2018 e, em seguida, passou por outras equipes do país como Penafiel, Cova Piedade e Estrela Amadora. O centroavante ainda atuou pelo FC Seoul, da Coreia do Sul, e Yverdon, da Suíça.

No ano passado, o atacante vestiu a camisa de um clube brasileiro pela primeira vez. A pedido do então técnico do Athletic, o também português Rui Duarte, Ronaldo desembarcou em Minas Gerais. Pela Série B 2025, marcou nove gols em 25 partidas pelo clube.

Os torcedores do Sport também vão lembrar que Ronaldo foi algoz do Leão na Copa do Brasil deste ano, marcando dois gols na vitória do Athletic por 3x1, na Ilha do Retiro, eliminando os pernambucanos do mata-mata nacional.

Na Série B deste ano, Ronaldo balançou as redes contra Criciúma, América-MG e CRB (3). No ano, são 12 gols em 16 jogos. Sempre que marca, o centroavante não esconde de quem é fã e comemora semelhante ao craque português Cristiano Ronaldo, com um salto e um giro no ar.

As boas exibições já chamaram atenção de clubes da Série A como Atlético-MG e Internacional. Ronaldo tem contrato com o Athletic até dezembro de 2028.

R9

Por maior que seja a inspiração em Cristiano Ronaldo, a história do atacante do Athletic tem uma ligação curiosa com a de outro Ronaldo, o fenômeno.

“A minha mãe sempre gostou de futebol e me deu o nome de Ronaldo devido ao Ronaldo Fenômeno. Eu sempre vi vídeos dele, desde criança sempre gostei da maneira que ele jogava... eu vi todos os vídeos, todos os lances bonitos, eu consegui captar todos e às vezes tentava imitá-lo, mas Fenômeno só tem um (risos)", contou em entrevista à ESPN.

“Eu já li biografia, vi vídeos. O meu grande sonho era conhecer o Ronaldo pessoalmente. É mesmo o meu ídolo de infância, um jogador fora de série, o nome 'Fenômeno' é adequadíssimo à pessoa dele e ao atleta que ele foi”, completou.

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