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Futebol Conheça ruas do Recife e da Região Metropolitana decoradas para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo Comunidades se reúnem para arrumar as ruas e se preparar para o Mundial, que tem início nesta quinta-feira (11)

Em clima de esperança e expectativa alta para a Copa do Mundo de 2026, que tem início nesta quinta-feira (11) nos Estados Unidos, Canadá e México, as ruas do Recife e da Região Metropolitana se preparam para enviar boas energias à Seleção Brasileira na busca pelo hexampeonato mundial.

As cores verde e amarelo passam a tomar conta de algumas vias das cidades para torcer pela Canarinho, que estreia contra o Marrocos neste sábado (13), às 19h.



Um dos exemplos é a rua Apuleu Vieira, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife. Segundo Cristiano Barros, um dos responsáveis pela ação, a pintura tradicional do local ocorre desde o tetracampeonato do Brasil na Copa do Mundo de 1994.

“Essa rua é a rua da Copa. Em toda Copa a gente se reúne aqui com os vizinhos e até parte das crianças. Isso faz com que as crianças também pintem junto com a gente”, disse.

Em relação às expectativas para o desempenho da Seleção no torneio, Cristiano garante que o Brasil se tornará hexacampeão neste ano.

“A expectativa aqui é mil, a adrenalina é máxima. A gente fica aqui assistindo o jogo na casa dos colegas e dos vizinhos. E rumo ao hexa porque o Brasil aqui sempre é acreditado”, confia o torcedor.

Cristiano Barros é um dos responsáveis pela pintura da rua Apuleu Vieira, no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A animação não é muito diferente a poucos quilômetros dali, na rua Coronel Pacheco, que também fica na Várzea.

A iniciativa partiu dos jogadores do time do bairro, com o objetivo de unir a comunidade. O artista Paulo Marcolino, mais conhecido como Pixote, é um dos responsáveis pela realização do projeto.

“A gente puxou essa ideia de querer realmente reunir a comunidade para que possa interagir nessa união de querer ver a comunidade organizada, bonita e em prol de uma coisa que reúne o planeta todo, que é a Copa do Mundo”, disse.

“Envolve muito tanto a nossa dedicação e paixão pela comunidade quanto a nossa paixão pelo futebol”, completa Pixote.

A rua Coronel Pacheco é uma das que estão se decorando para acompanhar a Copa do Mundo de 2026. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A aposentada Fernanda Rego Barros, que mora na rua desde os anos 1960, mostra que a vontade de participar do momento não tem idade.

Aos 82 anos, ela é outra que expressa satisfação em participar do momento de decoração da rua e tem plena confiança na vitória do Brasil neste ano.

“A decoração está sendo a melhor, com a colaboração de todos os moradores e outras comunidades em si. Eu também estou presente nesse ato das crianças, dos adolescentes e dos adultos em tornar a nossa rua e o nosso estado um dos maiores representantes da Seleção Brasileira.”

Fernanda Rego Barros mora na rua Coronel Pacheco desde a década de 60 e acompanha a realização de pinturas no local. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Jaboatão dos Guararapes

A rua Silva Alvarenga, na UR-6, em Jaboatão dos Guararapes, é outra que também está se decorando para a Copa do Mundo.

Inicialmente, os moradores buscavam apenas fazer algo para assistir aos jogos do Brasil, que estreia no dia 13 de junho diante do Marrocos, mas a repercussão foi maior do que o esperado.

Aila Carolina é uma das pessoas que está ajudando com as pinturas, e citou a união dos moradores para tornar a ideia possível.

“Todos os moradores colaboraram com uma contribuição. Quem não pôde também estar direto pintando contribuiu com apoio moral e ajudando mesmo. Teve dia que a gente estava aqui pintando e o pessoal vinha trazer um almoço”, comentou.

Aila Carolina participa da organização da decoração na Rua Silva Alvarenga, na UR6, em Jaboatão dos Guararapes. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Segundo a moradora, a ajuda não partiu somente dos moradores da rua, mas também de outras pessoas próximas.

“Também houve pessoas que vieram que não são da rua, mas vieram ajudar. Ajudaram a pintar porque cada detalhezinho aqui foi trabalho. E a gente pretende ainda continuar e terminar até a abertura da Copa”, disse a moradora.

A iniciativa teve início no dia 29 de abril e ainda não terminou. De acordo com Aila Carolina, alguns detalhes serão adicionados, como mais pinturas, efeitos e bolas.

Além disso, a proximidade com o feriado do São João não vai passar despercebida. A rua receberá atrações especiais, com a realização de uma quadrilha junina da própria comunidade e palhoças.

“A gente também conseguiu com a prefeitura de Jaboatão para ter uma atração e podermos confraternizar e comemorar tanto a Copa quanto o São João, unindo as duas coisas.”

Paulista

Há mais de 35 anos decorando a rua C3, no bairro da Mirueira, em Paulista, a aposentada Jacia Maria retoma uma tradição de família com a preparação atenta do local.

Isso se dá porque, quando ela era criança, costumava acompanhar as irmãs na decoração das ruas durante os períodos festivos, e o interesse pelo ato permanece até hoje.

A Rua C3, no bairro de Mirueira, em Paulista, pintou os mascotes da Copa do Mundo de 2026. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Em 2026, foi a primeira vez que Jacia decidiu decorar a rua para entrar no clima da Copa do Mundo. O palpite dela é que a sexta estrela será conquistada pela Seleção Brasileira nesta edição.

“Todos os anos que acontecia a Copa a gente só fazia bandeirinhas verde e amarela. Só que esse ano eu tenho certeza, e eu não sou muito de assistir jogo, mas estou com a convicção que a gente traz a Copa esse ano”, afirmou a professora aposentada.

E até os mascotes Maple, Zayu e Clutch, escolhidos para representar os países-sede do torneio, estão presentes nas paredes dos muros, que foram pintados por um morador da região.

“Para mim, é uma satisfação. É lindo demais a gente poder transmitir alegria para as pessoas, é contagiante”, completa Jacia Maria.



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