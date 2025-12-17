A- A+

Herói Conheça Safonov, herói do PSG na final da Copa Intercontinental contra o Flamengo Quis o destino que Safonov fosse titular na partida contra o Flamengo. Isso porque o goleiro russo começou a temporada na reserva do Chevalier

O Paris Saint-Germain se sagrou campeão da Copa Intercontinental após vencer o Flamengo nos pênaltis por 2 a 1. Com um elenco recheado de craque, o time francês contou com um herói improvável na decisão desta quarta-feira, em Doha, no Catar: o goleiro russo Matvei Safonov, de 26 anos.

Quis o destino que Safonov fosse titular na partida contra o Flamengo. Isso porque o goleiro russo começou a temporada na reserva do Chevalier, que chegou nesta temporada para substituir Donnarumma, mas ficou de fora dos últimos jogos por conta de uma lesão. Já recuperado, o francês acabou sendo preterido pelo russo na meta do time parisiense.

Nesta temporada, Safonov disputou quatro partidas com a camisa do PSG. As vitórias sobre Rennes e Metz, no Campeonato Francês, e sobre o Flamengo, na Copa Intercontinental, além do empate diante do Bilbão, na Liga dos Campeões.

Formado no Krasnodar, da Rússia, Safonov começou sua carreira como profissional em 2017 e realizou 169 jogos pelo clube russo. Ele foi contratado pelo Paris Saint-Germain na temporada passada para disputar posição com Donnarumma e fez 21 jogos.

Sua trajetória de sucesso fez com ele fosse convocado para a seleção da Rússia pela primeira vez em junho de 2021. Ele disputou 17 jogos defendendo seu país e esteve na Eurocopa de 2020, quando disputou duas partidas contra Finlândia e Dinamarca.

Veja também