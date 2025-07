A- A+

Futebol Campeão da Copinha e destaque no Atlético de Madrid: Conheça Samuel Lino, alvo do time rubro-negro Segundo a imprensa internacional, equipe carioca se aproximou de um acerto pelo jogador brasileiro por 30 milhões de euros

O ponta-esquerda Samuel Lino está próximo de ser o novo reforço do Flamengo. Segundo a imprensa internacional, o time rubro-negro se aproximou de um acerto com o Atlético de Madrid pelo jogador brasileiro em uma negociação que pode chegar aos 30 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões, na cotação atual).

Natural de Santo André, Samuel Lino fez as categorias de base no São Bernardo, de São Paulo, e começou a ganhar destaque durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017. No ano seguinte, o jogador foi emprestado para o Flamengo, e esteve no elenco rubro-negro que conquistou a Copinha de 2018.

Samuel veio do banco de reservas nas partidas contra o Elosport e o Osasco Audax na campanha do título da Copinha, mas não permaneceu no Flamengo. Após se despedir do time rubro-negro, o jogador voltou ao São Bernardo FC e subiu para os profissionais. Em agosto de 2018, Samuel marcou seu primeiro gol na carreira, o terceiro na vitória por 3 a 1 sobre o Santos.

O destaque de Samuel Lino chamou a atenção da Europa. O atacante foi contratado pelo Gil Vicente, de Portugal, e jogou por lá de 2019 a 2022. Foram 101 jogos, com 27 gols marcados e seis assistências dadas. Números que chamaram a atenção do Atlético de Madrid, que desembolsou cerca de R$ 35 milhões por Lino.

Para se adaptar a Espanha, Lino foi emprestado por um ano ao Valencia. Por lá, ele se destacou e logo foi integrado ao elenco do Atlético de Madrid. Sob o comando do técnico Diego Simeone, Samuel se adaptou a uma nova função, jogando como ala pela esquerda, e se destacou tanto defensivamente como no apoio ao ataque, com oito gols marcados em 46 partidas.

Com esse desempenho, Samuel Lino foi escolhido o melhor jogador do Atlético de Madrid na temporada 2023/24. Em entrevista ao site do clube, o jogador agradeceu à torcida pelo reconhecimento.

— É motivo de muito orgulho estar aqui e ganhar este prêmio em um elenco tão forte, de grandes jogadores — afirmou.

Nesta temporada, Samuel Lino perdeu um pouco o espaço e alternou entre a titularidade e o banco de reservas. Mesmo assim, Lino participou de 12 gols em 47 partidas pelo Atlético de Madrid — foram quatro bolas na rede e oito assistências. Três passes para gols foram na Liga dos Campeões.

Ele, inclusive, entrou em campo nos minutos finais da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, resultado que culminou na eliminação do Atlético de Madrid na competição.

