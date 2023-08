A- A+

Ginática Rítmica Conjunto do Brasil belisca pódio e termina em quarto na final dos cinco arcos do Mundial Brasil teve a mesma pontuação que o time da Itália, que ficou com o bronze no desempate

Foi por muito pouco. O Brasil ficou muito perto de conquistar sua primeira medalha em um Campeonato Mundial de Ginática Rítmica neste domingo, em Valência (Espanha). O conjunto do Brasil beliscou o pódio na final dos cinco arcos, terminando em quarto lugar com 35.850, a mesma nota da Itália. Essa é a maior nota do ano das brasileiras.

Mas como as italianas tinham nota de execução maior, ficaram no terceiro posto e a medalha de bronze. As campeãs foram as chinesas, com 36.550, seguidas pelas espanholas, com 36.100.

A composição da pontuação das italianas foi: 8,600 em dificuldade e 7,750 em execução. Das brasileiras, 8,250 de dificuldade e 7,350 de execução. Assim, o Brasil apresentou uma série mais difícil, mas foi inferior na execução.

No ano passado, as brasileiras também haviam ficado em quarto lugar na mesma prova. O conjunto do Brasil teve Duda Arakaki, Deborah Medrado, Sofia Madeira, Nicole Pircio, Giovanna Silva e Bárbara Galvão.

Além do quarto lugar na final dos cinco arcos, a seleção do conjunto do Brasil se despediu do Mundial com a vaga para a Olimpíada de Paris assegurada. Na série mista, o Brasil ficou fora da final, em 11º. E, no geral, acabou em sexto.

