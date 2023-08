A- A+

Mundial de Ginástica Rítmica Conjunto do Brasil garante vaga em Paris2024 e vai à final dos arcos no Mundial de Ginástica Rítmica Meninas terminam em sexto lugar no somatório das apresentações mista e dos cinco arcos; no ano passado o Brasil havia sido Top 5

O conjunto brasileiro de ginática rítmica está classificado aos Jogos Olímpicos de Paris. E, pela primeira vez na história, essa vaga veio pelo Campeonato Mundial, e não por cota regional ou por ser o dono da festa (como na Rio-2016). Nesta sexta-feira, as brasileiras ficaram em sexto lugar na competição disputada em Valência (Espanha), após apresentação mista e dos cinco arcos. No ano passado, o Brasil havia terminado em quinto.

Após boas apresentações em etapas Copas do Mundo, o Brasil foi ao Mundial como candidato ao pódio, ao lado de outras cinco nações. Confiantes, as meninas do Brasil estrearam collants novos. E na primeira apresentação, na série mista obteve nota 30,100. Na série com cinco arcos conseguiu 34,900.

Israel ficou em primeiro lugar com 70.800, à frente da China (70.050), Espanha (68.600), Itália (68.150) e Ucrânia (67.400). O Brasil somou 65.000 e ficou à frente de dois rivais diretos: Alemanha (64.400) e Uzbequistão (59.400). E também logo à frente da França (64.700), que já tem vaga olímpica por ser dona da casa, mas brigava por posições na classificação geral. Campeã mundial no ano passado, a Bulgária cometeu muitos erros em sua primeira apresentação e terminou só em 12º lugar.

É o conjunto da GR do em @Paris2024



Vamos com tudo! pic.twitter.com/IQwInaGlTH — Time Brasil (@timebrasil) August 25, 2023

O time formado por Duda Arakaki, Deborah Medrado, Sofia Madeira, Nicole Pircio, Giovanna Silva (só no arco) e Barbara Galvão (só no misto) acabou a classificação geral em sexto e garantiu vaga na final dos cinco arcos com a sexta melhor nota. A prova será no domingo. Na série mista, o país ficou em 11º, fora da final.

Ontem, Bárbara Domingos já havia se classificado às Olimpíadas no individual geral, também algo inédito para um país que só competiu em 1984, 1992, e 2016. Ela avançou à final em 14º lugar, uma posição pior do que o que alcançara no ano passado.

Veja também

Assédio Jenni Hermoso desmente Rubiales e campeãs mundiais ameaçam não voltar à seleção espanhola