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Futebol

Conmebol abre investigação sobre ausência de Renato Gaúcho em estreia do Vasco na Sul-Americana

O caso está sendo analisado com base no Código Disciplinar da entidade, que trata de condutas consideradas inadequadas no ambiente do futebol

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Renato Gaúcho, técnico do VascoRenato Gaúcho, técnico do Vasco - Foto: Marina Garcia / FLUMINENSE F.C.

A Conmebol abriu um procedimento disciplinar para apurar a ausência do técnico Renato Gaúcho na estreia do Vasco na Copa Sul-Americana, contra o Barracas Central, na Argentina. O jogo terminou empatado em 0 a 0 e teve o auxiliar Marcelo Salles à frente da equipe, que atuou com reservas.

O caso está sendo analisado com base no Código Disciplinar da entidade, que trata de condutas consideradas inadequadas no ambiente do futebol. A investigação considera, principalmente, a decisão do treinador de não viajar mesmo sem impedimentos aparentes.

Antes da partida, o Vasco chegou a alterar a inscrição da comissão técnica, retirando Renato da lista e incluindo Bruno Lazaroni, responsável por assinar a súmula. Dias depois, o clube voltou atrás e reinscreveu o treinador.

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Internamente, a justificativa foi o desgaste da sequência de jogos. A comissão técnica optou por preservar os principais jogadores para o compromisso seguinte, priorizando a condição física do elenco em meio a uma logística apertada.

Agora, o Vasco terá prazo até o dia 15 para apresentar sua defesa. Entre as possíveis punições previstas estão advertência e multa.
 

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