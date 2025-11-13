A- A+

LIBERTADORES Conmebol abre venda de ingressos para o público geral nos setores de Flamengo e Palmeiras Valor das entradas para a categoria 3, destinada às torcidas das equipes brasileiras, é de R$ 500

A Conmebol abriu, nesta quinta-feira, a venda de ingressos para público geral nos setores de Flamengo e Palmeiras para a final da Libertadores. O local correspondente a torcida do time paulista teve a venda iniciada às 10h (de Brasília), enquanto os destinados para o rubro-negro iniciará às 14h (de Brasília). As equipes brasileiras se enfrentarão no Estádio Monumental "U", em Lima (Peru), no dia 29 de novembro.

A compra deve ser feita através do site oficial: libertadores.eleventickets.com. Neste momento, só será vendido ingressos para a categoria 3, destinada às torcidas de Flamengo e Pameiras. O vaor do ingresso é de 95 dólares (cerca de R$ 500, na cotação atual).





A outra categoria (3) é exclusiva para cada uma das torcidas, que ficarão atrás dos gols. A do Palmeiras ficará no Setor Sul, à direita das cabines de transmissão, enquanto a do Flamengo ficará no Setor Norte, à esquerda.

A Conmebol determina que cada clube administre estes ingressos e definam sua própria política de venda. Contudo, a entidade abriu uma nova fase de venda de ingressos para o público em geral nesta quinta, disponibilizando entradas para os setores atrás dos gols do Estádio Monumental "U".

