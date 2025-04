A- A+

FUTEBOL Conmebol abrirá processo disciplinar para apurar caso de racismo em Sporting Cristal x Palmeiras Torcedor peruano foi flagrado imitando um macaco em direção aos palmeirenses no Estádio Nacional do Peru

A Conmebol abrirá um processo disciplinar para apurar caso de racismo que aconteceu nas arquibancadas na partida entre Sporting Cristal e Palmeiras, no Estádio Nacional do Peru, ontem, pela primeira rodada do Grupo G da Libertadores. Após o apito final, uma pessoa foi flagrada fazendo gestos racistas na direção dos torcedores brasileiros.

Neste momento, os documentos da partida estão sendo recolhidos para análise e na sequência a entidade abrirá o procedimento. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o torcedor do Sporting Cristal imitando macaco logo após a vitória do Palmeiras por 3 a 2.

O artigo 15 do Código Disciplinar da Conmebol prevê aplicação de multa de pelo menos 100 mil dólares (cerca de R$ 573 mil, na cotação atual) para os clubes e até a atuação em casa com portões fechados em jogos da competição, caso a punição seja confirmada. Além disso, os times terão que expor uma mensagem contra a discriminação.





Em nota, o Palmeiras lamentou o caso e criticou a impunidade nos sucessivos episódios do gênero que vem enfrentando.

"É desgastante que, semana após semana, tenhamos de nos manifestar em razão de atos racistas praticados em jogos de futebol", inicia o alviverde na nota.

Em trecho mais adiante, o clube criticou as medidas tomadas por Conmebol e autoridades:

"A reincidência deste crime, cometido nesta quinta-feira (3) por um torcedor do Sporting Cristal-PER, que imitou um macaco em direção a palmeirenses presentes no estádio, demonstra novamente que as medidas adotadas até o momento são inadequadas e insuficientes para combater os insistentes episódios de discriminação racial ocorridos nos gramados sul-americanos".

No último dia 18, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, procurou a Fifa pedir providências em relação a Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, e à confederação no trato com os casos de racismo. Na ocasião, o atacante Luighi, do alviverde, foi alvo de injúria racial por parte de torcedores do Cerro Porteño durante partida da Libertadores sub-20.

