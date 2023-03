Conmebol anuncia álbum de figurinhas da Copa Libertadores de 2023

A Conmebol, em parceria com a Panini, anunciou, nesta quinta-feira (23), que a Libertadores de 2023 terá um álbum de figurinhas. Essa é a primeira vez que o maior torneio de clubes do continente recebe um álbum.

A empresa italiana divulgou que os torcedores das equipes sul-americanas começarão a ter acesso ao álbum a partir do dia 24 de junho. Os times brasileiros que ainda estão na competição vão marcar presença: (Atlético-MG, Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras).

Outro grandes clubes da Libertadores como Boca Juniors, River Plate, Olímpia, Nacional e Colo-Colo estarão no álbum. De acordo com a Panini, o livro ilustrado vai estar disponível nos seguintes países: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

“Estamos muito felizes que os fãs do futebol sul-americano e os seguidores da CONMEBOL Libertadores possam estar ainda mais próximos da paixão e da história da competição mais prestigiada do continente, e que as novas gerações possam, através do álbum, estar mais conectadas com nossos times, jogadores, estádios e a história”,disse Juan Emilio Roa, Diretor Comercial da Conmebol.