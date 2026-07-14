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FUTEBOL Conmebol anuncia inserção de novas regras da Copa do Mundo na Libertadores e Sul-Americana Entidade emitiu comunicado informando as alterações já para o segundo semestre desse ano

A entidade máxima do futebol sul-americano, a Conmebol, anunciou nesta terça-feira que irá introduzir as novas regras da Fifa, implementadas na Copa do Mundo de 2026, em suas competições de clubes — Libertadores e Sul-Americana.



Em ofício publicado, a própria confirmou que as modificações começarão a ser válidas já neste mês de julho.

O texto da Conmebol estabelece protocolos contra a chamada "cera", que gera atraso deliberado em reinícios das partidas, como já era proposto pela Fifa antes da Copa.





Entre as atualizações, destacam-se a expansão das atribuições do VAR para corrigir erros de identidade ou cartões indevidos e a implementação de punições severas, como a expulsão imediata, para quem abandonar o campo em protesto contra a arbitragem.

Historicamente, as competições da América do Sul ficaram conhecidas pela presença de interrupções demasiadas e a constância de jogadores que praticavam a cera. Na Copa, as mudanças foram vistas como positivas e surtiram em melhoras, como no tempo de bola rolando e também a correção de erros de campo a partir da expansão do escopo do VAR.

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