Conmebol anuncia volta da Libertadores ao Sportv e acordo com Paramount

A- A+

A Conmebol anunciou, nesta sexta-feira (9) novos acordos para a transmissão da Libertadores no Brasil entre 2027 e 2030. A principal novidade é o retorno do torneio ao SporTV, canal esportivo do Grupo Globo, além da manutenção da Paramount+ no pacote de direitos da competição. Cada plataforma terá direito à exibição de 41 partidas por temporada.



O novo contrato amplia a presença da Libertadores na televisão por assinatura e no streaming. O pacote compartilhado contempla jogos das fases preliminares, 24 partidas da fase de grupos, dois confrontos das oitavas de final, um das quartas de final, um das semifinais e a grande decisão do torneio.





Uma das novidades é que a Paramount+ passará a transmitir a final da Libertadores, algo que não fazia parte de seu pacote anterior. O acordo também prevê a exibição de outras competições organizadas pela Conmebol, incluindo a Libertadores Feminina, a Libertadores Sub-20, os torneios de futsal masculino e feminino, o futebol de areia e a eLibertadores.



No ano passado, a Globo e a ESPN renovaram seus contratos para transmitir a Libertadores entre 2027 e 2030. A Globo ficou com os direitos da TV aberta, enquanto a ESPN manteve o pacote principal da televisão por assinatura e do streaming.



A Globo exibirá partidas pela TV Globo e pela ge tv, enquanto a ESPN continuará transmitindo jogos em seus canais e plataformas digitais. Agora, SporTV e Paramount+ entram no acordo, que terá validade por mais quatro temporadas da principal competição de clubes do continente.

Veja também