Conmebol aumenta limite para 26 jogadores em convocação da Copa América

A Conmebol definiu, em reunião, nesta quinta-feira, em Bangkok, Tailândia, que o limite de convocados à Copa América passou de 23 para 26 jogadores. Com isso, as seleções tem o direito de se reforçarem com mais três atletas para disputar o torneio, que acontecerá entre os dias 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos.

Com a alteração, as delegações podem contar com o total de 50 pessoas. Os jogadores a serem chamados devem estar na lista provisória que foi enviada à entidade no dia 5 de maio. Ao mesmo tempo, o número permitido entre jogadores e atletas continuará sendo de 23 nas partidas.

Por exemplo, se uma equipe optar por levar até 15 reservas, somente oito membros podem estar presentes na comissão técnica. Caso contrário, existe a possiblidade de reduzir a quantidade de jogadores no banco, no entanto, a soma não pode passar de 26.

Recentemente, a Conmebol acatou o pedido da CBF para entregar a lista definitiva de convocados à Copa América no dia 15 de junho.

