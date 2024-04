A- A+

SUL-AMERICANA Conmebol define Assunção, no Paraguai, como palco da final da Copa Sul-Americana 2024 Decisão em 2025 será na Bolívia, em celebração ao Bicentenário e o Centenário da Federação Boliviana de Futebol

O presidente da Conmebol Alejandro Dominguez anunciou, na manhã desta quarta-feira, em seu perfil no X (antigo Twitter) que a final da Copa Sul-Americana de 2024 será disputada em Assunção, capital do Paraguai. No entanto, o estádio que será palco da decisão não foi divulgado.

Além disso, também oficializou que Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, será sede da decisão em 2025, ano em que a seleção boliviana comemora seu Bicentenário e o Centenário da Federação Boliviana de Futebol.

Esta é a segunda vez que Assunção receberá a final da competição. Em 2019, quando se iniciou a disputa por meio de jogo único no torneio, a cidade também recebeu a primeira disputa em sede neutra da história da Copa Sul-Americana, no Estádio General Pablo Rojas, casa do Cerro Porteño.

