Futebol sul-americano Conmebol detalha datas e horários das quartas de final de Libertadores e Sul-Americana; veja Jogos de ida acontecem na semana do próximo dia 22, enquanto os de volta serão na semana do dia 29

Com as quartas de final de Libertadores e Sul-Americana definidas nesta última quinta-feira (10), a Conmebol detalhou o calendário da próxima fase de suas competições. Conforme já havia informado anteriormente, os jogos de ida acontecem na semana do próximo dia 22, enquanto os de volta serão na semana do dia 29.

Confira datas, horários (de Brasília) e mandos das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana

Libertadores

️ Tabela definida! As datas e horários das Quartas de Final da CONMEBOL #Libertadores.



A partir de de agosto!#GloriaEterna pic.twitter.com/EH08mHFQ7f — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 11, 2023

Sul-Americana

Jogos de ida:

22/8 (terça-feira) 21h30 - Corinthians x Estudiantes

23/8 (quarta-feira) 19h - Botafogo x Defensa y Justicia

24/8 (quinta-feira) 19h - América-MG x Fortaleza / 19h - LDU x São Paulo

Jogos de volta:

29/8 (terça-feira) - 21h30 - Estudiantes x Corinthians

30/8 (quarta-feira) -19h - Defensa y Justicia x Botafogo

31/8 (quinta-feira) - 19h - Fortaleza x América-MG / 19h - São Paulo x LDU

