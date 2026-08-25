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FUTEBOL INTERNACIONAL Conmebol divulga calendário de 2027, e Libertadores terá pausa para Copa Feminina A bola voltará a rolar na Libertadores em 11 de agosto, com o início das oitavas de final

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou, nesta terça-feira, 25, o calendário completo da temporada de 2027 do futebol do continente. A novidade mostrou que a Copa Libertadores será paralisada durante a realização da Copa do Mundo Feminina.





A fase inicial do principal torneio da América do Sul terá início entre 1º e 7 de fevereiro. No mesmo mês, a Recopa Sul-Americana acontecerá nos dias 17 e 24.



O sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana será realizado em 17 de março. Já a primeira rodada desta etapa das competições, começa três semanas depois, a partir de 7 de abril.



A parada para a disputa da Copa do Mundo Feminina, que será sediada no Brasil, começa no final do mês de junho, na semana entre os dias 21 e 27. A bola voltará a rolar na Libertadores em 11 de agosto, com o início das oitavas de final.



A grande decisão da Sul-Americana está previamente marcada para um sábado, dia 20 de novembro. A final do principal torneio do continente ocorre no final de semana seguinte, dia 27.

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