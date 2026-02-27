Sex, 27 de Fevereiro

FUTEBOL

Conmebol divulga data e horário dos jogos da terceira fase da Pré-Libertadores

Botafogo encara o Barcelona de Guayaquil nos dias 3 e 10 de março com a volta no Nilton Santos

Taça da Libertadores no gramado do Estádio Monumental de Lima, antes do jogo entre Palmeiras e Flamengo Taça da Libertadores no gramado do Estádio Monumental de Lima, antes do jogo entre Palmeiras e Flamengo  - Foto: Luis ACOSTA / AFP

A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira, as datas e horários dos jogos da terceira fase da Pré-Libertadores. O Botafogo, único brasileiro nesta fase da competição, enfrentará o Barcelona de Guayaquil, do Equador, nos dias 3 e 10 de março, com o primeiro jogo no estádio Monumental Banco Pichincha e a volta no Nilton Santos.

Os dois jogos entre Botafogo e Barcelona de Guayaquil estão marcados para às 21h30 (de Brasília), com transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming).

Jogos da terceira fase da Pré-Libertadores — Foto: Reprodução

Carabobo x Sporting Cristal e O'Higgins x Tolima se enfrentam nos dias 4 e 11, enquanto Juventud x Independiente Medellin jogarão nos dias 5 e 12. Os vencedores dos confrontos se classificarão à fase de grupos da Libertadores de 2026.

Veja datas e horários dos jogos
Botafogo x Barcelona de Guayaquil
03/03: 21h30 Barcelona de Guayaquil x Botafogo
10/03: 21h30 Botafogo x Barcelona de Guayaquil

Carabobo x Sporting Cristal
04/03: 19h Carabobo x Sporting Cristal
11/03: 19h Sporting Cristal x Carabobo

O'Higgins x Tolima
04/03: 21h30 O'Higgins x Tolima
11/03: 21h30 Tolima x O'Higgins

Juventud x Independiente Medellín
05/03: 21h30 Juventud x Independiente Medellín
12/03: 21h30 Independiente Medellín x Juventud

A Conmebol vai sortear os grupos da Libertadores 2026 no dia 18 de março, uma quarta-feira. Caso avance à fase de grupos, o Botafogo entra no pote 4.

O regulamento da Conmebol prevê que times do mesmo país não podem ser sorteados no mesmo grupo, com uma exceção: caso um deles venha da fase prévia. Portanto, o Botafogo, caso consiga a classificação, pode ser encaixado em chaves com algum dos demais brasileiros.

