FUTEBOL Conmebol divulga data e horário dos jogos da terceira fase da Pré-Libertadores Botafogo encara o Barcelona de Guayaquil nos dias 3 e 10 de março com a volta no Nilton Santos

A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira, as datas e horários dos jogos da terceira fase da Pré-Libertadores. O Botafogo, único brasileiro nesta fase da competição, enfrentará o Barcelona de Guayaquil, do Equador, nos dias 3 e 10 de março, com o primeiro jogo no estádio Monumental Banco Pichincha e a volta no Nilton Santos.

Os dois jogos entre Botafogo e Barcelona de Guayaquil estão marcados para às 21h30 (de Brasília), com transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming).

Carabobo x Sporting Cristal e O'Higgins x Tolima se enfrentam nos dias 4 e 11, enquanto Juventud x Independiente Medellin jogarão nos dias 5 e 12. Os vencedores dos confrontos se classificarão à fase de grupos da Libertadores de 2026.

Veja datas e horários dos jogos

Botafogo x Barcelona de Guayaquil

03/03: 21h30 Barcelona de Guayaquil x Botafogo

10/03: 21h30 Botafogo x Barcelona de Guayaquil



Carabobo x Sporting Cristal

04/03: 19h Carabobo x Sporting Cristal

11/03: 19h Sporting Cristal x Carabobo



O'Higgins x Tolima

04/03: 21h30 O'Higgins x Tolima

11/03: 21h30 Tolima x O'Higgins



Juventud x Independiente Medellín

05/03: 21h30 Juventud x Independiente Medellín

12/03: 21h30 Independiente Medellín x Juventud



A Conmebol vai sortear os grupos da Libertadores 2026 no dia 18 de março, uma quarta-feira. Caso avance à fase de grupos, o Botafogo entra no pote 4.

O regulamento da Conmebol prevê que times do mesmo país não podem ser sorteados no mesmo grupo, com uma exceção: caso um deles venha da fase prévia. Portanto, o Botafogo, caso consiga a classificação, pode ser encaixado em chaves com algum dos demais brasileiros.

