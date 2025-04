Conmebol anuncia cidade que vai receber a final da Libertadores 2025; confira

A- A+

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira que a final da Copa Libertadores de 2025 acontecerá em Lima, no Peru. A disputa pela taça está com data agendada para 29 de novembro. O estádio ainda não foi escolhido.

"A grande Final Única da CONMEBOL Libertadores 2025 será em Lima! Nos vemos em 29 de novembro para viver juntos uma nova edição da Glória Eterna", informa o presidente da Confederação, Alejandro Domínguez, no Instagram.

Última vez que a cidade recebeu a competição foi em 2019, quando o Flamengo venceu o River Plate de virada por 2 a 1.

Sedes das últimas edições

2024 - Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina

2023 - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

2022 - Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador

2021 - Estádio Centenario, em Montevidéu, Uruguai

2020 - Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil

