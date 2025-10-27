A- A+

Futebol Conmebol inicia pré-cadastros para venda de ingressos para final da Libertadores Flamengo e Palmeiras disputam uma vaga na decisão do torneio sul-americano

A Conmebol divulgou, nesta segunda-feira, o início do pré-cadastro para os torcedores interessados em comprar ingressos para assistir à final da Libertadores de 2025, que será disputada em Lima, no Peru. O jogo está marcado para o dia 29 de novembro e será disputado entre os vencedores de Flamengo x Racing e Palmeiras x LDU.

As pré-inscrições começaram nesta segunda-feira, dia 27 de outubro, e estarão disponíveis até as 23h59 da quinta-feira, 30 de outubro. Isso permitirá que os torcedores sejam avisados com antecedência sobre a venda de ingressos, otimizando o tempo de compra e o acesso às entradas disponíveis.

O torcedor precisa se cadastrar no site libertadores.eleventickets.com.

Os finalistas da Libertadores serão definidos nesta semana. O Flamengo visita o Racing-ARG, na quarta-feira, pelo jogo da volta, e se classifica à decisão somente com um empate. Já o Palmeiras recebe a LDU, na quinta-feira, e precisa vencer por três gols de diferença para levar o confronto para os pênaltis.

A final da Libertadores acontecerá no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O estádio pertencente ao Universitario tem capacidade para cerca de 80 mil torcedores e também foi palco da final de 2019, a primeira realizada em partida única na história do torneio.

O Monumental de Lima se torna assim o segundo estádio a receber duas decisões de Libertadores — o Maracanã foi sede nas temporadas de 2020 e 2023.

Sedes das últimas edições:

2024 - Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina

2023 - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

2022 - Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador

2021 - Estádio Centenario, em Montevidéu, Uruguai

2020 - Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil

2019 - Estádio Monumental, em Lima, no Peru

Veja também