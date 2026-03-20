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FUTEBOL Conmebol lança nova bola oficial das competições de 2026 e aposta em tecnologia para desempenho Modelo "Cumbre" será utilizado na Libertadores e na Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) apresentou, em parceria com a Puma, a nova bola oficial de suas principais competições de clubes para a temporada 2026. Batizado de “Cumbre”, o modelo será utilizado ao longo do ano em partidas da Libertadores e da Sul-Americana.

Segundo a entidade, a bola foi desenvolvida para representar a identidade do futebol sul-americano, marcada por intensidade e competitividade. Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez destacou o simbolismo do lançamento.

— Esta bola representa a essência do nosso futebol: paixão, competitividade e a busca constante pela excelência. Junto à Puma, seguimos elevando o nível de nossas competições e fortalecendo o valor dos nossos torneios em nível global — afirmou.

Inspirada na ideia de topo — em referência ao objetivo máximo dos clubes nas competições continentais —, a “Cumbre” terá presença em todas as partidas dos torneios ao longo da temporada.

O design aposta em uma base branca com gráficos em cores vibrantes, inspirados nos troféus da Libertadores e da Sul-Americana. A proposta, segundo a organização, é refletir o ritmo e a diversidade do futebol praticado na América do Sul, com destaque para o logotipo da Puma.

A bola também incorpora tecnologias voltadas ao desempenho em campo, com foco em estabilidade, controle e precisão, atendendo aos padrões exigidos no futebol profissional. Responsável pela área de comunicação e marketing esportivo da Puma na América Latina, Alexandre Ajoue ressaltou a continuidade da parceria com a Conmebol.

— Estamos orgulhosos de seguir fortalecendo nossa parceria com a Conmebol e de apresentar a Cumbre como a bola oficial da Libertadores e da Sul-Americana 2026. Esta bola celebra a paixão do futebol sul-americano e reflete nosso compromisso de oferecer inovação e desempenho no mais alto nível do jogo — disse.

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