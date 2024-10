A- A+

LIBERTADORES Conmebol exige fim do veto à torcida do Botafogo em jogo com Peñarol e pode mudar jogo de local Cerca de 1.600 entradas foram comercializadas aos brasileiros

A Conmebol enviou um ofício à Associação Uruguaia de Futebol (AUF) exigindo o fim do veto à torcida do Botafogo no estádio Campeón del Siglo, nesta quarta-feira, na partida contra o Peñarol, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores, sob pena de o jogo ser realizado com portões fechados ou ter seu estádio alterado.

A entidade sul-americana pediu também que o governo local garanta a segurança dos alvinegros em Montevidéu. Cerca de 1.600 entradas foram comercializadas aos brasileiros. Boa parte dos torcedores já desembarcou no país vizinho para acompanhar a partida.

O posicionamento da Conmebol ocorre após o ministro do Interior do Uruguai, Nicolas Martinelli, determinar que a partida seja realizada somente com torcedores do Peñarol. A alegação do governo é que não há condições de segurança para os botafoguenses após os conflitos que ocorreram no Rio de Janeiro, na semana passada.

"Essa medida responde às razões de segurança e busca evitar novos distúrbios entre as torcidas de ambas as equipes. O Ministério reafirma seu compromisso com a segurança em eventos públicos e garante que tomará todas as medidas necessárias para que o evento transcorra sem incidentes", afirmou o ministro.

O Botafogo acionou o Itamaraty e Interpol para garantir a presença de seus torcedores no Campeón del Siglo. Em comunicado, o clube carioca citou o regulamento da Libertadores e ressaltou que a obrigação da manutenção da segurança é de responsabilidade do clube local ou da Federação/Confederação Nacional.

Para os botafoguenses, uma decisão unilateral "abre um precedente muito perigoso" para a competição pois o critério de "falta de segurança" poderá ser usado por qualquer outra agremiação para impedir a entrada da torcida visitante nos jogos. O Botafogo crê que o clube que não garantir segurança da torcida visitante não pode ser beneficiado por suas próprias falhas.

O presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio, divulgou um comunicado à imprensa uruguaia nesta segunda-feira afirmando que vai tentar garantir junto à Conmebol a presença dos torcedores do time uruguaio após a ameaça de jogar com os portões fechados. O dirigente afirma que um "clima de guerra criado pelo Botafogo" no Rio, com "sua torcida fazendo uma emboscada no ponto de encontro dos uruguaios, machucando famílias com crianças e mulheres nas imediações de seu estádio antes e depois do jogo".

O Botafogo viaja nesta terça-feira a Montevidéu e reforçou a segurança privada. O time carioca venceu a partida de ida por 5x0, horas após um tumulto generalizado na Praia do Recreio, na zona oeste do Rio, envolvendo torcedores do Peñarol.

Eles entraram em confronto com a Polícia Militar e se desentenderam com comerciantes - a PM relatou o roubo de um telefone celular de um trabalhador local. Cadeiras e mesas de quiosques foram utilizados como armamentos por parte dos uruguaios. Um ônibus foi completamente incendiado na confusão. Ao todo, 21 homens tiveram prisão preventiva decretada pela Justiça.

Veja também

Bola de ouro Jornalista de El Salvador explica por que deixou Vini Jr. fora do top-10: 'Não é um jogador completo