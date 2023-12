Conor McGregor, astro do UFC, considera candidatura presidencial na Irlanda

A- A+

Do octógono à política: O astro do UFC, Conor McGregor, levantou a possibilidade de concorrer à presidência da Irlanda em 2025. Manifestando seu interesse através de uma publicação no X (antigo Twitter).

O ex-campeão critica a gestão do atual primeiro-ministro, Leo Varadkar, e expressa seu compromisso com a transparência e a escuta ativa. Apoiado por Elon Musk, McGregor destaca a necessidade de mudanças na política, prometendo consultar o público e financiar seu próprio caminho.

Contudo, sua candidatura exigiria aprovação política e enfrentaria desafios, incluindo uma investigação por suposto discurso de ódio. O período eleitoral se desenha como uma potencial virada na carreira do lutador, que se recupera de uma lesão na perna.

Potential competition if I run. Gerry, 78. Bertie. 75. Enda, 74. Each with unbreakable ties to their individual parties politics. Regardless of what the public outside of their parties feel. These parties govern themselves vs govern the people. Or me, 35. Young, active,… pic.twitter.com/HiLn3jAQ2e — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 4, 2023

“Potencial competição se eu concorrer. Gerry (Adams), 78 anos. Bertie (Ahern), 75. Enda (Kenny), 74. Cada um com laços inquebráveis com a política de seus partidos. Independentemente do que o público fora dos partidos sinta. Esses partidos governam a si mesmo em vez de governarem o povo. Ou eu, 35 anos. Jovem, ativo, apaixonado, carne nova no jogo. Eu ouço. Eu apoio. Eu me adapto. Eu não tenho afiliação, viés ou favoritismo em relação a nenhum partido. Eles seriam genuinamente responsabilizados pela atual influência do sentimento público. Eu colocaria tudo em votação. Haveria votações a cada semana para garantir. Eu posso financiar. Não seria eu no poder como presidente, povo da Irlanda. Seríamos eu e vocês”, escreveu o ex-lutador.

