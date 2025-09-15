A- A+

MUNDO Conor McGregor desiste de candidatura à presidência da Irlanda: "Não foi uma decisão fácil" Astro do UFC alegou motivos pessoais, mas desistência ocorre em meio a polêmicas, processo judicial e falta de apoio político

O lutador Conor McGregor anunciou nesta segunda-feira que está retirando sua candidatura às eleições presidenciais da Irlanda. A decisão, divulgada em sua conta no X, encerra semanas de especulações em torno da entrada do astro do UFC na política.

"Após cuidadosa consideração e consulta com minha família, estou retirando minha candidatura desta corrida presidencial" escreveu o irlandês de 37 anos. "Não foi uma decisão fácil de tomar, mas é a decisão certa neste momento específico".

Apesar da retirada, McGregor afirmou que continuará ativo no debate político e pretende seguir representando os interesses da Irlanda no cenário internacional. — Continuarei a defender incansavelmente os interesses sociais e econômicos da Irlanda. Não há dúvidas sobre isso — declarou.





O lutador, conhecido por posições nacionalistas e conservadoras, chegou a ser recebido por Donald Trump na Casa Branca em março, durante o Dia de São Patrício. Na ocasião, afirmou que “a Irlanda deve permanecer Irlanda”, reforçando seu discurso de identidade nacional.

Muintir na hÉireann, a chairde Ghaeil,



I recently announced my sincere and genuine intentions of running for the office of Uachtaráin na hÉireann.



I am a very passionate Gael and take great pride in our Country.



I have demonstrated this fighting Irish spirit on a world stage… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 15, 2025

Sua candidatura, no entanto, já enfrentava entraves. Em agosto, McGregor lançou uma petição online para alterar a Constituição e viabilizar sua participação no pleito. Embora tenha reunido mais de 16,5 mil assinaturas, a iniciativa não atendia aos requisitos legais, que exigem apoio de 20 parlamentares ou de quatro conselhos de condado.

Além da dificuldade política, pesava contra ele uma condenação judicial. Em novembro de 2024, McGregor foi considerado culpado de agressão sexual e obrigado a pagar € 248,6 mil em indenização a uma mulher de 35 anos. O caso, ocorrido em 2018 em um hotel, manchou a imagem do atleta, que sempre buscou projetar uma figura de força e patriotismo.

