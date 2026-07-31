Sex, 31 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta31/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL

Conselheiro de Infantino se opõe a projeto de investimento privado da Fifa e pede demissão

Carlos Cordeiro, um dos principais conselheiros da Fifa, renunciou nesta sexta-feira (31) em protesto contra o plano de investimento privado da entidade

Reportar Erro
Gianni Infantino, presidente da Fifa Gianni Infantino, presidente da Fifa  - Foto: Sergio Lima / AFP

Carlos Cordeiro, um dos principais conselheiros da Fifa, que representava a organização no grupo de trabalho da Casa Branca sobre a Copa do Mundo, renunciou nesta sexta-feira em protesto contra o plano de investimento privado da entidade.

"Não posso ficar de braços cruzados enquanto a Fifa considera vender uma participação na Copa do Mundo", disse Cordeiro, ex-banqueiro do Goldman Sachs, em um comunicado anunciando sua renúncia como conselheiro do presidente da entidade, Gianni Infantino. Ele também instou outros altos funcionários da entidade máxima do futebol mundial a se manifestarem.

Leia também

• Uefa articula lançar presidente do PSG como oponente de Infantino nas eleições da Fifa

• Após reação global, Infantino recua no tom e diz que privatização da Copa do Mundo é "opcional"

• Infantino usa Cabo Verde para defender plano comercial da Fifa



Nos últimos anos, Cordeiro frequentemente acompanhava Infantino em visitas de trabalho para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. "Deixe-me ser claro. Não participei desta proposta e me oponho a ela inequivocamente", acrescentou o ex-presidente da Federação de Futebol dos EUA.

Cordeiro também classificou a subsidiária comercial de US$ 20 bilhões como "um mau negócio para o futebol". "O futebol tem sido fundamental na minha vida e, depois de mais de 35 anos no setor bancário, compreendo tanto o valor deste ativo quanto as consequências de abrir mão de uma parte dele", disse ele. "É por isso que esta proposta deve ser rejeitada."

Infantino propôs a separação dos negócios comerciais da Fifa - incluindo as Copas do Mundo Masculina e Feminina e o Mundial de Clubes - em uma subsidiária de US$ 20 bilhões, com 20% detidos por investidores privados.

Gianni Infantino, presidente da Fifa Gianni Infantino, presidente da Fifa. Foto: Karim Jaafar / AFP



O "investidor âncora", como descrito pela Fifa, é uma empresa sediada em Nova York, fundada por Joshua Kushner, irmão mais novo de Jared Kushner, genro de Trump.

"A Fifa já tem acesso a recursos financeiros extraordinários. A organização possui bilhões de dólares em reservas e nenhuma dívida", observou Cordeiro, mencionando os US$ 15 bilhões que a organização arrecadou nos últimos quatro anos com a recente Copa do Mundo Masculina.

"Nesse contexto, vender uma participação permanente no ativo mais valioso do futebol para arrecadar US$ 4,2 bilhões faz pouco sentido. É hipotecar o futuro do futebol sem qualquer justificativa convincente", acrescentou.

Trump e Infantino entregando o troféu da Copa do Mundo para Rodri, capitão da EspanhaTrump e Infantino entregando o troféu da Copa do Mundo para Rodri, capitão da Espanha. Foto: Franck Fife / AFP


Cordeiro indicou que compartilhou cinco anos trabalhando para a Fifa ao lado de Infantino com "pessoas comprometidas e íntegras que se importam profundamente com o esporte". "Espero que eles também se manifestem", escreveu ele, "porque decisões dessa magnitude devem ser tomadas no interesse do futebol, não daqueles que buscam lucrar com ele".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter