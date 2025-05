A- A+

Futebol Conselheiro do Náutico explica posicionamento sobre processo contra o Executivo Paulo Monteiro, autor do requerimento, considerou que a mensagem do clube sobre democracia foi de cunho político

O conselheiro do Náutico, Paulo Monteiro, que protocolou na última terça-feira (13) um processo administrativo contra o Executivo do clube por conta de uma postagem nas redes sociais em que o Timbu se posiciona a favor da democracia, conversou nesta quinta-feira (15) com a Folha de Pernambuco. Ele explicou os motivos que levaram ao requerimento, reforçando a opinião de que houve mensagem de “cunho político” por parte da instituição - ferindo o artigo 65 do Regimento Interno do clube (RGI) -, além de ressaltar que a ação protocolada leva em consideração outras possíveis irregularidades por parte da atual gestão do Timbu.

“O país vive uma polarização partidária absurda, com pessoas idolatrando cidadãos de um lado e de outro. Elas não aceitam respostas antagônicas ou contraditórias. Esse não é meu caso. Tenho minhas convicções morais, éticas, políticas e religiosas, mas não faço posicionamentos políticos”, iniciou.

“Não sou filiado a qualquer partido. Tenho amigos de esquerda e de direita, mas não estou preso a qualquer um dos lados. Querem dizer como se eu fosse contra a democracia, mas não é isso. Você tem uma pluralidade dentro do clube, com pessoas de posições políticas diferentes, mas não se pode usar o Náutico para se posicionar institucionalmente”, continuou.

“Se colocassem algo como ‘Anistia já’, por exemplo, que um outro grupo defende, eu teria o mesmo posicionamento. A questão não é a mensagem em si, mas sim o canal em que você quer se expressar. Sei que outros clubes fizeram isso, mas o nosso estatuto não permite. O meu partido é o Clube Náutico Capibaribe”, finalizou.

Pedido

O conselheiro também comentou sobre a nota assinada por 25 conselheiros, dentre eles o ex-presidente do Náutico, Diógenes Braga, pedindo o arquivamento do processo contra o Executivo, apontando que a postagem feita nas redes sociais “não tem caráter político, não podendo se concluir que homenagear a democracia possa ferir o Estatuto Social ou o Regimento Interno do Náutico”.

Monteiro citou outros requerimentos que foram feitos contra o Executivo, como questões relacionadas aos esportes olímpicos, interdição de áreas de lazer, manutenção patrimonial, ausência de posicionamento do presidente em assuntos fora do futebol, dentre outros.

“Essa nota é política. Nesse grupo, eu sei que há pessoas que querem ser candidatas na eleição (presidencial) do final do ano. Eu não tenho essa pretensão. Eles alegam que o Executivo vai focar no tema da postagem, por ser polêmico, para que não haja advertência nos outros descumprimentos. Não entendo dessa forma. São muitos problemas. Para retirar essa ação, eu teria de ser procurado e, se eu for, vou dizer que manterei esse requerimento e de todos os outros”.

