Conselheiros dão parecer positivo para Corinthians renovar com Memphis Depay

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O Conselho de Orientação (CORI) do Corinthians emitiu um parecer favorável à renovação com Memphis Depay.



O presidente Osmar Stabile levou o assunto ao grupo após a polêmica gerada pela desistência em renovar com o atacante. A decisão final ainda cabe ao dirigente.



"Recomendamos a renovação devido à redução de valores e a mais duas empresas que estão ajudando. Se fosse o contrato inicial, não daria. Recomendamos que ele faça. Pelo que ele falou (Osmar Stabile), vai fazer a renovação", disse o presidente do Cori, Miguel Marques e Silva, na saída do Parque São Jorge, depois de uma reunião de mais de três horas.





Agora, é preciso que a renovação seja efetivada. Isso é esperado para esta terça-feira, com presença de Memphis no CT Joaquim Grava.



Depois disso, será preciso que o visto de trabalho do holandês seja regularizado até que ele possa voltar a atuar.



O CORI não tem poder de decisão, mas influencia dilemas internos do clube.



Stabile levou o assunto ao CORI com base em um artigo do estatuto do Corinthians que prevê que transações de jogadores com valor superior a 40 mil salários mínimos precisam de autorização prévia do órgão.



Apesar disso, não é comum que o grupo seja acionado para avaliar contratações.



Depois que o Corinthians publicou uma nota, há cerca de uma semana, dizendo que havia desistido de renovar com Memphis para preservar a "saúde financeira", instaurou-se uma nova crise no clube.

Nota oficial



O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos… pic.twitter.com/6HWAU6UJut — Corinthians (@Corinthians) August 11, 2026

Torcedores passaram a fazer pressão nas redes sociais, frustrados porque o contrato estava a uma assinatura de ser concretizado. No Parque São Jorge, uma ala de conselheiros contrária à renovação ficou satisfeita com a decisão.



O astro holandês, por sua vez, manifestou-se publicamente dizendo que a reviravolta não ficaria "sem sanção".



Representantes do jogador e dirigentes corintianos passaram a conversar para tentar uma solução a respeito da dívida de R$ 77 milhões que o clube tem com o atleta, que pode cobrar cerca de R$ 180 milhões no total, somados valores indenizatórios pelo não cumprimento do acordo de renovação após a aprovação em exames e troca de minutas.

Very disappointed to read that Corinthians decided not to honour our agreement in place to extend my contract for 2 more years. This renewal was explicitly agreed upon by the president as well as the sporting, legal and financial department. Some people decided however to breach… — Memphis Depay (@Memphis) August 12, 2026

Em seguida, Stabile recalculou a rota e reabriu as negociações para manter Memphis no elenco. No momento, está em discussão uma nova redução salarial.



O acordo do qual o presidente desistiu estabelecia o pagamento de R$ 1,9 milhão por mês, redução considerável em relação aos R$ 3,5 milhões que ele recebia.

Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians. Foto: Pablo Porciúncula / AFP





Após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no domingo, o técnico Fernando Diniz, que já havia expressado publicamente o seu desejo de que o vínculo fosse renovado, disse estar "esperançoso" com o novo rumo tomado pela diretoria.



"Trazem alegria e esperança e têm toda minha torcida para que se conclua com a permanência dele aqui", comentou.

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