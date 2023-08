Conselheiros do Náutico protocolam pedido de antecipação das eleições

A- A+

Um grupo de conselheiros do Náutico protocolou nesta terça (29) um pedido de antecipação das eleições presidenciais do clube. O documento tem a assinatura de cinco membros do grupo, sendo um deles o candidato no pleito passado à presidência do Timbu, Plínio Albuquerque.

As eleições ainda não têm data definida, mas estão programadas para ocorrer em dezembro. A ideia dos conselheiros é antecipar a votação para que o novo chefe do Executivo do clube tenha mais tempo para montar o planejamento alvirrubro em 2024. O atual presidente do Conselho Deliberativo do Náutico é Alexandre Carneiro.

"Estamos fazendo isso pelo bem do Náutico e pelo bem do presidente Diógenes Braga, para que o mesmo não se desgaste mais. O que queremos é dar para a próxima gestão mais tempo para trabalhar não só no futebol, como nos setores vitais do clube, incluindo administrativo e financeiro. A antecipação solicitada é também para eleição do Conselho e seus membros", afirmou Rodrigo Marcos Miranda Cavalcanti, um dos conselheiros que também assinam o documento. Os demais são José de Siqueira Silva Neto, Samuel Lins Freire e Thiago José de Arruda Dias.

Em entrevista recente, o presidente do Náutico, Diógenes Braga, não se mostrou contrário à ideia da antecipação das eleições, mas deixou claro que ainda não debateu o tema com outras lideranças do clube. "Essa decisão não é do Executivo, é do Conselho (Deliberativo). A boa relação entre os poderes facilita qualquer debate. Pode ser algo algo a se considerar, sim. Acho que não se deve descartar essa possibilidade, mas não parei para debater isso com outras pessoas", apontou.

Documento que pede antecipação das eleições

