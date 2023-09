A- A+

Santa Cruz Conselheiros do Santa Cruz podem "abrir mão" do pedido de afastamento de ALN; entenda negociação No último dia quatro, um ofício com 170 assinaturas pedindo o afastamento de Antônio Luiz Neto foi apresentado ao Conselho Deliberativo coral

Protocolado no Conselho Deliberativo do Santa Cruz desde o último dia quatro, o documento que reúne 170 assinaturas de conselheiros pedindo o afastamento do presidente Antônio Luiz Neto pode acabar sem função.

Isso porque o grupo negocia com o Poder Executivo para que as eleições do clube - previstas para dezembro - sejam antecipadas e que a lista com os dados dos sócios aptos ao voto seja submetida a um processo de “limpeza”, já que historicamente esse é um dos documentos do clube que apresenta constantes irregularidades. Nele, já foram encontrados nomes como “Neymar” e “Usuário Teste FC”.

Até o momento, não há data definida para o pleito coral, caso a antecipação aconteça.

O pedido que apresenta essas duas possibilidades em troca da suspensão da lista de afastamento foi colocado à mesa por uma comissão formada por Marcos Benevides, Eduardo Petribu e João Marcelo Neves, representando o Conselho Deliberativo. O grupo aguarda a resposta em uma nova reunião nesta quarta-feira (13), que se iniciará às 16h.

“O único acordo que o (Conselho) Deliberativo aceita é o de antecipação das eleições, com o término do mandato. E também uma ‘higienização’ da lista de sócios, para que se tenha uma eleição justa, sem lista escondida e divulgada apenas no dia. A gente não abre mão de que o torcedor tenha direito. O estatuto é bem claro e tudo o que nós fazemos está dentro dele”, afirmou o conselheiro Jaime Fortunato, responsável pela coleta de assinaturas.

Por repetidas vezes, a reportagem da Folha de Pernambuco tentou contato com o atual presidente do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto, mas não obteve retorno até a veiculação desta matéria.

Veja também

Itália vence Ucrânia em casa e é 2ª do Grupo C das Eliminatórias da Euro-2024