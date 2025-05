Conselheiros pedem arquivamento de processo contra o Executivo do Náutico

A- A+

Um grupo de conselheiros do Náutico protocolou na tarde desta quarta-feira (14), no Conselho Deliberativo, um pedido para que o processo administrativo aberto contra o Executivo do clube, por conta de uma postagem nas redes sociais em que os alvirrubros se manifestam a favor da democracia, seja arquivado.

Em nota, o pedido cita que os conselheiros têm “posição absolutamente contrária à própria abertura do processo administrativo disciplinar para apurar uma suposta infração em decorrência de uma publicação realizada nas mídias sociais do Náutico, pois está mais do que evidente que a referida publicação não tem caráter político, não podendo se concluir que homenagear a democracia possa ferir o Estatuto Social ou o Regimento Interno do Náutico”.

Entenda

A publicação saiu no dia 1º de abril de 2025 e o posicionamento também foi seguido por outros clubes do Brasil como Bahia, Botafogo, Corinthians, Internacional, Vasco e Sport.

O documento, protocolado pelo conselheiro Paulo Monteiro, citou que a mensagem violou “dispositivos estatutários claros que vedam o uso institucional do Náutico como instrumento de promoção política, ideológica, religiosa ou partidária, comprometendo gravemente a neutralidade e a integridade da imagem do clube perante seus sócios e a sociedade".

Em conversa com a Folha de Pernambuco, o presidente do Náutico, Bruno Becker, indicou que a decisão foi motivada por “questões políticas”.

“Lamento essa postura por dois motivos. Primeiro, por mostrar uma incapacidade cognitiva, intelectual, não tendo perceção do contexto, significado e do simbolismo da postagem. Segundo, pelo fato de que esse requerimento é de cunho político considerando as eleições no final do ano”, disse o presidente do Náutico, Bruno Becker.

“Em 2021, houve uma postagem semelhante, na mesma data e contexto, e dos conselheiros que agora se manifestaram favoráveis ao processo, nenhum deles teve a mesma atitude no passado. O problema não é a postagem, mas o presidente do clube que está no momento dela. Lamento profundamente, mas cabe manter a serenidade, apresentar a defesa e aguardar o julgamento. Estou tranquilo”, completou.

Em nota, o Conselho Deliberativo se pronunciou sobre o assunto, indicando que o Executivo desobedeceu o artigo 65 do Regimento Interno do Clube (RGI), que cita "não utilização das redes sociais para assuntos políticos partidários".

Veja também