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futebol Conselho aprova terceiro uniforme do Náutico com listras horizontais Lançamento do novo padrão alvirrubro deve ocorrer em outubro

O Conselho Deliberativo do Náutico aprovou, em reunião realizada naa noite da última terça-feira, uma proposta de que o novo terceiro uniforme do clube tenha, pela primeira vez, listras horizontais em vermelho e branco, em vez das tradicionais verticais. Outra mudança é que, no lugar do escudo do Timbu, sejam utilizadas as iniciais do clube (CNC).

A informação foi confirmada por um dos conselheiros presentes no encontro. A expectativa é de que o novo uniforme seja lançado em outubro, produzido pela Reebok, fornecedora de material esportivo do Náutico.

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