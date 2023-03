A- A+

FIFA Conselho da Fifa pode selar novo formato da Copa do Mundo com caminho mais longo rumo ao título A três anos do próximo Mundial, dirigentes participam de conferência em Ruanda nesta terça-feira (14)

Disputada pela primeira vez por 48 seleções, a edição de 2026 da Copa do Mundo pode começar a ter seus primeiros detalhes definidos nesta terça-feira. Segundo a emissora argentina TyC Sports, tudo indica que uma reunião do Conselho da entidade em Kigali, capital de Ruanda, selará um formato de 12 grupos mantendo a quantidade de quatro seleções em cada um para o mundial do México/Canadá/Estados Unidos.

Nesse formato, se classificariam os dois melhores de cada grupo mais os oito melhores terceiros colocados, formando assim uma fase mata-mata anterior às oitavas de final, com 32 participantes. Na prática, isso elevaria o número de jogos das seleções que chegarem à final de sete para oito.

A ideia inicial era de que a competição tivesse 16 grupos de três seleções cada, mas em entrevista coletiva dias antes da final do Mundial do Catar, em dezembro do ano passado, o presidente Gianni Infantino deu a entender que a projeção seria revista. O formato inicial também era alvo de críticas pela mais alta possibilidade de empates que pudessem beneficiar duas equipes rivais pela classificação.

Quando anunciamos a Copa do Mundo com 48 times, decidimos que seria com 16 grupos de três. Mas preciso dizer aqui que vamos rediscutir isso. Eu preciso dizer que depois desta Copa do Mundo, e do sucesso dos grupos de quatro... Os grupos foram incríveis, com emoção até o último minuto. Precisamos rediscutir o formato. Pode ser 12 grupos de quatro. Com certeza vai estar na agenda dos próximos encontros. A mudança aumentaria o número de jogos da Copa, de 80 para 104. Segundo a TyC Sports, para compensar isso, a Fifa ampliaria a duração do torneio para 40 dias.



