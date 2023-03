A- A+

Futebol Conselho Deliberativo aprova ingresso com pedido de recuperação judicial do Náutico O escritório contratado pelo clube trabalha, agora, para distribuir a ação, dando início ao processo,o que deverá ocorrer até a próxima sexta-feira (17)

O Conselho Deliberativo do Náutico aprovou, na noite da última segunda-feira (13), o ingresso com pedido de recuperação judicial do clube. Em nota publicada nas redes sociais, o Timbu informou que a previsão é que o processo tenha início até sexta-feira (17).

O clube tinha ingressado com a ação no intuito de acelerar o processo para que o Timbu altere o modelo de gestão, se tornando uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

O Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade dos presentes, o ingresso com pedido de recuperação judicial do Náutico.



O escritorio contratado trabalha, agora, para distribuir a ação, dando início ao processo, o que deverá ocorrer até a próxima sexta-feira (17). — Náutico (@nauticope) March 14, 2023

