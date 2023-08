A- A+

Futebol Conselho Deliberativo define nova data da Assembleia para discussão sobre SAF no Santa Cruz Prevista inicialmente para ser realizada no dia 17 de junho, a AGE acabou suspensa, em meio ao processo de Recuperação Judicial (RJ), e agora será realizada no dia 8 de outubro, no Arruda

O Santa Cruz definiu a data para a Assembleia Geral de Sócios que definirá se o Santa Cruz poderá mudar, futuramente, o modelo de gestão do clube para a Sociedade Anônima de Futebol (SAF). A votação será no dia 8 de outubro, no Arruda, em formato presencial.

Prevista inicialmente para ser realizada no dia 17 de junho, a AGE acabou suspensa, em meio ao processo de Recuperação Judicial (RJ) em que o Tricolor se encontra. Uma outra ação por meio da Justiça foi a retirada de Marino Abreu do cargo, sob a alegação de tornar o ambiente político coral "mais leve". Ele, no entanto, conseguiu reverter isso no início deste mês, regressando ao posto de presidente do Conselho Deliberativo.



