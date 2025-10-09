A- A+

Futebol Conselho Deliberativo do Santa aprova proposta vinculante da SAF; veja próximo passo Com a aprovação, Tricolor tem até cinco dias contados para convocar Assembleia Geral de Sócios, que deve ser realizada em 45 dias contados da data da sua convocação

O Conselho Deliberativo do Santa Cruz aprovou, na noite desta quinta-feira (9), a proposta vinculante relativa à oferta de um grupo de investidores que pretende adquirir 90% das ações do Tricolor, com uma aplicação de R$ 1 bilhão em até 15 anos, com investimentos no futebol e na infraestrutura do clube.

A votação, que foi nominal, vale salientar, não teve caráter de veto da negociação, mas sim consultivo. Ao todo, 173 conselheiros estiveram presentes, sendo 166 a favor e 7 contra. Dois dias antes, os investidores da SAF do Santa Cruz, intitulados de “Cobra Coral Participações”, já haviam apresentado ao Conselho as propostas para implementar a mudança no modelo de gestão do clube.



"Estou aliviado. Foi um primeiro passo importante. A gente não podia estar na reunião para não influenciar na votação. Na hora que chegou a mensagem (da confirmação), o olho até lacrimejou. Quero agradecer à torcida e aos conselheiros que deram esse voto de confiança também", disse Iran Barbosa, investidor da SAF do Santa Cruz, em entrevista ao podcast Beberibe 1285.

Próximos passos

Após a aprovação no Conselho, o Santa Cruz tem agora o prazo de até cinco dias contados para convocar Assembleia Geral de Sócios, que deve ser realizada em 45 dias contados da data da sua convocação.

Com nova aprovação da SAF, o Santa deverá convocar, em até cinco dias, uma nova reunião no Conselho para ratificar a operação e protocolar, nos autos do processo da Recuperação Judicial, a modificação no plano de RJ.

Para a Série C do ano que vem, a meta é investir R$ 36 milhões, além de aplicar R$ 100 milhões em até três anos na infraestrutura do clube. O Arruda será transferido para os investidores da SAF após aprovação de lei municipal. Enquanto isso, o estádio terá cessão de uso com duração de 35 anos, prorrogáveis por período igual.

Os investidores terão que enviar relatórios periódicos para serem analisados por uma auditoria externa, detalhando as movimentações financeiras no Santa Cruz. A meta da SAF é ampliar os investimentos de forma proporcional, com R$ 52 milhões em caso de presença na Série B e R$ 100 milhões na Série A.



Modelo

A estrutura de governança terá sete membros, sendo cinco do grupo de investidores e dois da associação. No Conselho de Notáveis serão cinco representantes (três da Cobra Coral Participações e dois da associação), enquanto o Conselho Fiscal terá três (dois da Cobra Coral e um da associação).

A associação mantém 10% do capital social da SAF até a geração de R$ 1 bilhão. Ela vai eleger membros para os Conselhos enquanto possui ações da Sociedade Anônima de Futebol. Os investidores têm intenção de construir um novo Centro de Treinamento para o Santa Cruz, iniciando em até um ano após a primeira partida do clube na Série B, com prazo de três anos para finalizar as obras.

A SAF garantiu que não mudará o nome do clube, mascote, cores e o Arruda como casa oficial do Santa Cruz. A intenção é finalizar todo o processo de mudança de gestão até o início de 2026. O Tricolor terá, na temporada que vem, as disputas do Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro.

