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SAF Conselho Deliberativo do Santa Cruz aprova repasse das ações da SAF para Matix Capital Investidores estrangeiros estão confirmados na operação

A quinta-feira (10) foi movimentada nas Repúblicas Independentes do Arruda. O Conselho Deliberativo do Santa Cruz se reuniu em reunião extraordinária para discutir o repasse das ações do grupo de investimento da SAF, saindo a Cobra Coral Participações S.A e entrando a Matix Capital. A ação foi aprovada pelos conselheiros para levar adiante a administração do futebol profissional.

A Matix Capital adquiriu todas as ações da Cobra Coral S/A, que detinha 90% do montante, enquanto os outros 10% permanecem com o clube como associação. Dessa forma, segue o modelo de proposta com receita total de R$ 1 bilhão em até 15 anos.

Além disso, o aporte imediato era um dos condicionadores para o acerto com o novo grupo. Segundo informações divulgadas pelo presidente Bruno Rodrigues, R$ 11 milhões serão repassados ainda em 2026 para a quitação de débitos e reformas mais urgentes no estádio do Arruda.

Mas antes da apresentação formal do novo grupo, o ex-investidor Iran Barbosa, um dos principais nomes da 'SAF dos mineiros', entrou com uma ação extrajudicial para impedir a reunião. A solicitação entrou em pauta, mas os advogados do clube deram continuidade ao momento. Iran argumenta que a operação não foi concluída entre as duas partes.

O presidente do executivo, Bruno Rodrigues, e o advogado do clube, Lucas Cavalcanti, tomaram a palavra e deram início à reunião. Alguns conselheiros chegaram a pedir que a Comissão Fiscal observasse a proposta do Grupo Matix Capital por mais tempo, mas a sugestão foi superada em votação no local.

Apresentações

Em seguida, Thairo Arruda, novo CEO da SAF tricolor, iniciou comentando a atual saúde financeira do clube e o lastro do grupo de investidores.

No mesmo momento, Paraj Tyle, investidor estrangeiro, também foi apresentado, representando o irmão Sheel Tyle, estadunidense que é um dos co-propietários do Portland Trail Blazers, tradicional equipe da NBA. A família Tyle possui diversos investimentos, principalmente no setor imobiliário, em diferentes partes do mundo, inclusive no Brasil.

Esses não seriam os únicos investidores estrageiros da SAF coral. Informações dão conta que financiadores da Itália e Alemanha também participarão do projeto. As ações seriam divididas e não existiria um "super" investidor, alguém que deteria a maior porção do todo.

Nesta sexta-feira (11), os investidores e o presidente Bruno Rodrigues possuem uma agenda com uma visita à juíza responsável pela Recuperação Judicial, pela manhã. Vale salientar que será a Justiça a responsável por validar a operação. Em seguida, partir das 12h, o grupo terá uma roda de conversa com a imprensa para apresentar o projeto e responder possíveis dúvidas.

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