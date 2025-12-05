Sex, 05 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta05/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Santa Cruz

Conselho Deliberativo do Santa Cruz convoca 4ª Reunião Extraordinária sobre SAF

Encontro será no dia 16 de dezembro, na sede do clube, no Arruda

Reportar Erro
Estádio do ArrudaEstádio do Arruda - Foto: Rafael Melo/SCFC

O Santa Cruz está cada vez mais perto de se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Nesta sexta-feira (5), o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Victor Tavares Pessoa de Melo, publicou o edital de convocação para a 4ª Reunião Extraordinária. Agendado para 16 de dezembro, o encontro vai definir a mudança do modelo de gestão. 

A reunião será feita de forma presencial, no Anfiteatro Presidente Aristófales de Andrade, na sede do clube, no Arruda, às 19h, com a presença da maioria absoluta dos membros do CD e, em segunda convocação, às 19h30, com qualquer número de presentes. 

Leia também

• "Quero marcar meu nome", diz Ianson, novo zagueiro do Santa Cruz

• Santa Cruz oficializa atacante Robinho; jogador passou pelo clube em 2018

• Preparador físico do Santa detalha planejamento para atletas na pré-temporada

Um dos principais temas abordados será a aprovação ou não para a transferência definitiva do Arruda por parte do clube para a SAF, nos termos previstos em acordo celebrado entre o Tricolor e a Cobra Coral S/A. 

Vale lembrar, entretanto, que a transferência não seria imediata. A efetivação depende da alteração ou revogação da legislação atualmente vigente no Recife, que determina a inalienabilidade do estádio. Perante o imbróglio, o edital propõe que a casa coral seja cedida de forma temporária para a SAF. 

No último domingo (30), em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), 1.163 sócios aprovaram a proposta de implementação da SAF no Santa Cruz. Foram mais de 98% dos votos a favor. Apenas 11 associados foram contra, enquanto sete pessoas se abstiveram e uma votou nulo. 

Edital de Convocação 4ª Reunião Extraordinária do Santa Cruz by yuritxsilva

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter