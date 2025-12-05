A- A+

Santa Cruz Conselho Deliberativo do Santa Cruz convoca 4ª Reunião Extraordinária sobre SAF Encontro será no dia 16 de dezembro, na sede do clube, no Arruda

O Santa Cruz está cada vez mais perto de se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Nesta sexta-feira (5), o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Victor Tavares Pessoa de Melo, publicou o edital de convocação para a 4ª Reunião Extraordinária. Agendado para 16 de dezembro, o encontro vai definir a mudança do modelo de gestão.

A reunião será feita de forma presencial, no Anfiteatro Presidente Aristófales de Andrade, na sede do clube, no Arruda, às 19h, com a presença da maioria absoluta dos membros do CD e, em segunda convocação, às 19h30, com qualquer número de presentes.

Um dos principais temas abordados será a aprovação ou não para a transferência definitiva do Arruda por parte do clube para a SAF, nos termos previstos em acordo celebrado entre o Tricolor e a Cobra Coral S/A.

Vale lembrar, entretanto, que a transferência não seria imediata. A efetivação depende da alteração ou revogação da legislação atualmente vigente no Recife, que determina a inalienabilidade do estádio. Perante o imbróglio, o edital propõe que a casa coral seja cedida de forma temporária para a SAF.

No último domingo (30), em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), 1.163 sócios aprovaram a proposta de implementação da SAF no Santa Cruz. Foram mais de 98% dos votos a favor. Apenas 11 associados foram contra, enquanto sete pessoas se abstiveram e uma votou nulo.

