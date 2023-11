A- A+

Santa Cruz Conselho Deliberativo do Santa Cruz convoca reunião para formar nova Comissão Eleitoral Encontro acontece na noite desta sexta-feira (3), na sede do clube, no Arruda

De olho nas eleições do clube, o Conselho Deliberativo do Santa Cruz publicou o edital de convocação para uma reunião extraordinária para formar a nova Comissão Eleitoral. O encontro, que vai eleger o novo colegiado responsável por fiscalizar o pleito, ocorre na noite desta sexta-feira (3), no anfiteatro Aristófanes de Andrade, na sede social do Arruda. O bate-chapa tricolor está marcado para o dia 12 de novembro.

Serão escolhidos três nomes e os interessados tiveram até o início da noite desta quinta-feira para se inscrever. A primeira chamada para a votação do Conselho será realizada às 18h30, com a segunda chamada acontecendo às 19h.

Na última segunda-feira - último dia para inscrições de chapas para as eleições -, o futuro do pleito coral mudou em cima da hora. Após reunião entre lideranças do clube, havia ficado decidido que Bruno Rodrigues seria aclamado o próximo mandatário coral. No entanto, faltando três minutos para o encerramento das inscrições, Zé Neves, ex-mandatário coral, optou por se candidatar. Além deles, Albertino dos Anjos é mais um candidato a comandar o Tricolor no triênio 2024-2026.

As três chapas, entretanto, estão sem homologação. Na última segunda, os concorrentes ao pleito foram inscritos sem a presença de um órgão fiscalizador.

Na quinta-feira passada, a Comissão Eleitoral do Santa Cruz escolhida no início de outubro foi desfeita pela Justiça, após ação movida por Esequias Pierre, que seria um dos candidatos ao pleito na época. A motivação para o desmonte do grupo formado até então pelos conselheiros Antônio Machado de Souza Neto, Diogo Melo de Oliveira e Lucas Gouveia Valença de Melo, se deu por falta de pagamentos da mensalidade de sócios.

