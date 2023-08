A- A+

Futebol Conselho Deliberativo do Santa Cruz reprova Balanço Financeiro do clube de 2022 Reprovação das contas esquenta bastidores envolvendo possível pedido de impeachment do presidente do Executivo, Antônio Luiz Neto

Em reunião do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, nesta segunda (28), no Arruda, marcada do lado de fora por protestos de torcedores corais contra o presidente do Executivo, Antônio Luiz Neto, os conselheiros reprovaram o Balanço Financeiro apresentado pela atual gestão referente ao ano de 2022. A decisão foi quase unânime, tendo apenas três abstenções de membros da comissão fiscal. Com a reprovação, o mandatário do Tricolor corre risco de sofrer impeachment e ainda ficar inelegível por 10 anos.

O risco de saída do presidente se dá por conta do artigo 41 do estatuto do Santa Cruz. No documento, é dito que um chefe do Executivo pode ser afastado, dentre outros pontos, por ter a contas reprovadas pelo Conselho Deliberativo. Antes da reunião, Antônio Luiz Neto esteve presente no Arruda, mas não participou do encontro. Alguns conselheiros que apoiam o atual mandatário chegaram a se retirar da assembleia. O local, vale salientar, ganhou forte efetivo da Polícia Militar para manter a segurança.

O chefe do Conselho Deliberativo, Marino Abreu, também não permitiu a entrada de 300 conselheiros que foram empossados durante o período em que o mandatário estava afastado, com o Santa tendo à época um interventor, Ricardo de Paula.

Ao término da reunião, com a reprovação das contas oficializada, Marino foi até a porta da sede conversar com diversos torcedores que protestavam no local pedindo a renúncia de Antônio Luiz Neto.

“Fui apenas um porta-voz. Estamos fazendo nada contra alguém. Fizemos o que o estatuto prevê. É uma questão de orçamento. Não tem invenção. Estamos lutando para que o certo seja feito. Hoje, tivemos uma reprovação de contas. Isso é triste, ver o clube quase quebrando, tendo mais dívidas. Mas vamos lutar com serenidade para fazer o que tem de ser feito”, disse Abreu.

Ameaças antes da reunião

Um dos conselheiros do clube, Jaime Fortunato, registrou um boletim de ocorrência após receber ameaças por ser a favor da realização da votação para a apreciação das contas - reunião que o Executivo tentou adiar. Segundo Fortunato, o próximo passo é tentar a antecipação das novas eleições, com um novo presidente assumindo o Santa para remontar o futebol em 2024.

“Vamos começar uma luta para tentar a antecipação das eleições. Para o novo presidente ganhar um fôlego para buscar receita. Assumir em dezembro para, em janeiro, já ter uma equipe pronto para o Pernambucano e Copa do Nordeste não é legal. O ideal é ter dois, três meses para mudar o clube, junto com investidores, SAF ou de outras formas. Já tem protocolado, com mais de 100 assinaturas, um pedido para Marino marcar uma nova reunião para votarmos sobre esse ponto”, declarou.



Veja também

Vôlei No Geraldão, Brasil passa pela Colômbia e fica perto do título do Sul-Americano de Vôlei