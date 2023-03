A- A+

Sport Conselho Deliberativo do Sport aprova participação do clube na Liga Forte Futebol do Brasil A validação era o que restava por parte do clube para viabilização do montante referente ao percentual dos direitos de transmissão

Em reunião ocorrida na última terça-feira (14), o Conselho Deliberativo do Sport aprovou o acordo que a presidência executiva do clube havia feito para a participação do Rubro-negro na Liga Forte Futebol (LFF) do Brasil.

Segundo o clube, a validação do Conselho Deliberativo era o passo que restava para viabilização do montante referente ao percentual de 20% dos direitos de transmissão adquiridos pelos investidores da LFF.

“Os assuntos relacionados à Liga Forte Futebol precisam ser exaustivamente debatidos entre o Executivo e o Conselho , uma vez que estamos diante de pautas fundamentais para o futuro do futebol, o qual o Sport não pode ficar para trás”, declarou Sílvio Neves Baptista, presidente do Conselho.

“Tivemos uma reunião de suma importância para o Clube, onde os conselheiros entenderam como positivo o acordo que havia sido firmado pelo Sport. Desta forma, como sempre em busca de fomentar o melhor para o futuro da nossa instituição, aprovaram de maneira unânime a presença na liga”, somou André Fernandes, vice-presidente do Conselho Deliberativo.

Liga Forte Futebol do Brasil

A Liga Forte Futebol do Brasil tem como bandeira uma distribuição mais justa de receitas, além de fair play financeiro e governança, a fim de fortalecer e melhorar o produto do futebol brasileiro, com base no que é visto nos campoenatos de mais sucesso do mundo, a exemplo da inglesa Premier League.

No formato aprovado pelo grupo, os critérios para a divisão financeira são: 45% de maneira igualitária, 30% pela performance esportiva e 25% pelo apelo comercial. Além disso, há uma regra para que em nenhum cenário a disparidade entre o primeiro e o último time seja superior a 3,5 vezes.

