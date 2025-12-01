A- A+

Eleições Conselho Deliberativo do Sport define Comissão Eleitoral para Assembleia Geral Extraordinária Eleição suplementar do clube ocorre no dia 15 de dezembro na sede social do Leão, das 8h às 18h, com voto direto, secreto e presencial

Com eleição suplementar marcada para o dia 15 de dezembro, o Sport informou que o Conselho Deliberativo definiu os membros que irão compor a Comissão Eleitoral e ficarão responsáveis por conduzir o processo que escolherá o próximo presidente executivo e vice-presidente executivo do clube.

A decisão atende às disposições do Estatuto Social (A.G.E de 04/10/2024) e ocorre em razão da convocação da Assembleia Geral Extraordinária, em que os sócios elegerão os mandatários que ficarão no cargo até o fim de 2026, em mandato-tampão, conforme previsto nos artigos 87, §§ 1º e 3º, 108 e seguintes.

Serão membros da Comissão Eleitoral:

Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti – OAB/PE nº 5.087 – Presidente da Comissão;

Sílvio Pessoa de Carvalho Júnior – OAB/PE nº 19.264;

André Baptista Coutinho – OAB/PE nº 17.907;

Marcelo Augusto Leal de Farias – OAB/PE nº 22.942;

Pablo Bismack Oliveira Leite – OAB/PE nº 25.602.

O pleito será realizado na sede social do Sport, na Ilha do Retiro, das 8h às 18h, por voto direto, secreto e presencial.

A convocação atende às disposições estatutárias após a renúncia de Yuri Romão, que foi oficializada na última quinta-feira (27). A saída do dirigente, no entanto, só terá efeito a partir do dia 12 de novembro.



Além dele, o vice-presidente Raphael Campos também deixará o cargo na data.

Veja também