SAF NO SPORT Conselho Deliberativo do Sport fará reunião para debater SAF Diretoria do Leão vê o tema como prioridade para o biênio 2023-24

O Conselho Deliberativo do Sport realiza, nesta segunda-feira (13), às 19h, uma reunião ordinária, para tratar da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Na ocasião, estarão presentes o especialista no tema Rodrigo Monteiro e Rodolfo Riechert, CEO da Genial Investimentos.

O intuito da reunião é trazer esclarecimentos de dúvidas nas áreas jurídicas e financeiras da SAF, que foi um dos pilares definidos pelo Sport para o biênio 2023-24.

“A SAF é uma das pautas mais importantes para a gestão do Sport e queremos apresentá-la de forma bastante clara ao Conselho. Trata-se de uma demanda do futebol atual onde o Sport não pode ficar para trás. Qualquer passo que venha a ser dado neste sentido ocorrerá após uma ampla e cuidadosa discussão entre conselheiros e torcedores, de maneira responsável, e preservando os interesses do Sport, ao passo que fomenta o futuro do Clube”, disse André Fernandes, vice-presidente do Conselho Deliberativo.

A reunião, que acontece sempre às segundas terças-feiras de cada mês, foi antecipada em um dia por conta do jogo Ceará x Sport, na noite desta terça (14), no estádio Presidente Vargas, às 21h30, pela Copa do Nordeste.

