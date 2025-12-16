A- A+

Confirmação Conselho Deliberativo do Santa Cruz aprova por unanimidade a ratificação da SAF Nesta terça-feira (16), foram aprovados o contrato de venda das ações e a transferência do Arruda para investidores da Sociedade Anônima do Futebol

Mais um importante passo para a proposta dos investidores da SAF do Santa Cruz foi dado nesta terça-feira (16). O Conselho Deliberativo do clube aprovou por unanimidade, todos os 91 presentes votaram a favor, a ratificação do que foi previamente definido pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE).

Com o parecer positivo do Conselho Deliberativo, agora cabe o Executivo juntar toda a documentação e encaminhar os autos do processo junto ao juiz responsável pelo processo de Recuperação Judicial do Santa Cruz. O clube terá até cinco dias para entrar com o protocolo.

Passos

Feito isso, o próximo passo será uma nova etapa de negociações com os credores e será necessário da aprovação deles. Informações dão conta que mais de 240 acordos foram celebrados.

Assim que noticiar o juiz da RJ e for dado o encaminhamento, haverá um ‘leilão’, para ver se há uma concorrência para os investidores da Cobra Coral disposta a cobrir a proposta de investimento de R$ 1 bilhão no período de até 15 anos.

Caso não tenha uma concorrência, a proposta será homologada e poderá ser feito a formalização da transferência das ações.

Presidente da reunião extraordinária, Bartolomeu Bueno, explicou os ritos que foram realizados na noite e falou dos próximos passos.

"Foi homologado formalmente aquilo que a Assembleia Geral de Sócio já havia aprovado. Era uma mera formalidade para ser encaminhado para o juiz da recuperação judicial, que vai incluir agora a SAF como parte do Santa Cruz Futebol Clube na parte de futebol", iniciou



"Agora vai ser encaminhado para o juiz da recuperação judicial, que provavelmente vai homologar o que já foi aprovado pelos todos os órgãos internos do Santa Cruz e pelo seu órgão maior que foi a Assembleia Geral", explicou.



Aprovações

Conforme o edital de convocação, a primeira aprovação se deu pelo item do ‘contrato de compra e venda de ações’.



Em seguida, foi votado pela ‘transferência definitiva da propriedade do Estádio José do Rego Maciel’. Segundo esse último item, era necessária a votação favorável de dois terços dos conselheiros presentes na reunião, mas que passou sem maiores dificuldades com a unanimidade.

