Conselho Deliberativo do Santa Cruz estabelece datas de apresentação e votação da proposta da SAF

O Conselho Deliberativo do Santa Cruz estabeleceu as datas de apresentação e votação da proposta para a Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

A informação foi divulgada nas redes sociais do Tricolor, na noite desta quarta-feira (24).

A primeira reunião ocorre no dia 7 de outubro. O encontro terá como objetivo apresentar e discutir as etapas do processo, trechos da proposta, consultores envolvidos e o trâmite da Recuperação Judicial.

Os esclarecimentos vão acontecer por parte do presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, de representantes da Cobra Coral Participações S.A.

A segunda reunião ocorre no dia 9 de outubro e tratará do encaminhamento à Assembleia Geral de Associados para a instituição da SAF.

No segundo encontro, também serão debatidos o contrato de parceria para exploração comercial, garantias entre Santa Cruz e a Cobra Coral Participações e a regularidade e segurança jurídica para implementação da operação.

Cronograma após as reuniões

- Convocação da Assembleia Geral Extraordinária (prazo de 45 dias corridos)

- Em caso de aprovação na AGE, o clube tem até cinco dias para convocar reunião no Conselho, para aprovar e ratificar a operação. A reunião deve acontecer em até oito dias úteis após a convocação;

- Com a validação, o Santa tem até cinco dias corridos para formalizar o plano de recuperação judicial modificado.



